Noua achiziție a lui Mark Zuckerberg: un castel de zeci de milioane de euro în Irlanda

Mark Zuckerberg, directorul general al Meta, și soția sa, Priscilla Chan, au cumpărat castelul Strancally și domeniul de 178 de hectare (440 de acri) din comitatul Waterford, Irlanda. Proprietatea va fi folosită ca reședință în timpul vizitelor familiei în această țară.

„Mark și familia sa sunt încântați să continue să aibă grijă de această casă istorică și așteaptă cu nerăbdare să petreacă timp în Irlanda, unde Meta își menține sediul internațional”, a declarat joi un purtător de cuvânt, potrivit The Guardian.

Prețul tranzacției, realizată în afara pieței imobiliare, nu este cunoscut. Irish Times, publicația care a relatat prima despre vânzare, a estimat însă valoarea proprietății la 20-30 de milioane de euro. Suma reprezintă aproximativ 10% din costul superiahtului lui Zuckerberg, care are o lungime de 118 metri.

Castelul a fost construit în 1830 pentru John Keily, fost deputat conservator, și proiectat la o scară impresionantă de arhitecții James și George Richard Pain. Potrivit cărții The Houses of Ireland, între sala de mese și bucătărie este nevoie de o „plimbare vioaie de patru minute și jumătate”.

Michael Alen-Buckley, cofondator al firmei de investiții RAB Capital, cu sediul la Londra, și soția sa, Giancarla, membră a familiei care a fondat grupul hotelier Rocco Forte Hotels, au cumpărat domeniul și l-au renovat la începutul anilor 2000.

„Ne despărțim cu drag de casa noastră, în care am locuit timp de 25 de ani, și suntem recunoscători pentru oportunitatea care ne-a fost oferită de a salva și restaura castelul Strancally”, au transmis cei doi într-un comunicat.

„Suntem încântați că Mark și familia sa intenționează să continue munca noastră, investind în întreținerea și îmbunătățirea proprietății și a terenurilor, astfel încât aceasta să devină casa lor, într-un mod sustenabil. Le dorim lor și familiei lor multă fericire în acest loc unic și binecuvântat”, au adăugat aceștia.

Serviciul Național pentru Patrimoniul Construit, agenție guvernamentală irlandeză responsabilă de protejarea patrimoniului arhitectural, face o apreciere mai degrabă acidă la adresa castelului. „Construcția din gresie și piatră calcaroasă cioplită accentuează tonul auster al compoziției, oferind în același timp dovezi ale calității ridicate a zidăriei și măiestriei în prelucrarea pietrei”, se arată pe site-ul instituției.

Valea râului Blackwater găzduiește și alte proprietăți istorice. Printre acestea se numără Ballynatray House, cumpărată de antreprenorul James Dyson în 2024.

Mai la nord, John Collison, cofondator al companiei de tehnologie Stripe, a cumpărat în 2021 Abbey Leix, un domeniu situat în comitatul Laois.