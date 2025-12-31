„Lux pe valuri” pentru bogații lumii: iahturile lui Jeff Bezos și Mark Zuckerberg domină Caraibele de Revelion

Cei mai bogați oameni din lume și-au mutat petrecerile de sărbători pe apele calde ale Caraibelor. Datele MarineTraffic indică prezența unor iahturi de lux aparținând unor nume sonore precum Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, David Geffen sau Miriam Adelson, în apropierea unor destinații exclusiviste.

Insula St. Barts rămâne punctul central al vacanțelor de lux de sfârșit de an. Iahturile Koru al lui Jeff Bezos, Ahpo al lui Dmitry Bukhman, Rising Sun al lui David Geffen și Queen Miri al lui Miriam Adelson au fost văzute în portul Gustavia sau în apropiere, potrivit Bussines Insider.

Jeff Bezos, fondatorul Amazon, se află la bordul Koru, un iaht impresionant de 127 de metri, care dispune de piscină, multiple punți de relaxare și facilități de divertisment.

Bezos a fost văzut de Crăciun în Aspen, Colorado, alături de soția sa, Lauren Sánchez, dar se pare că pentru Revelion a ales căldura Caraibelor.

Dmitry Bukhman, cofondatorul Playrix, se relaxează pe iahtul Ahpo, de 115 metri, cu pian, salon de înfrumusețare, spa, beach club, sală de sport și cabină VIP.

David Geffen, mogulul din industria divertismentului, are ancorat în St. Barts iahtul Rising Sun, lung de 138 metri, cu 82 de camere. Acesta a fost inițial comandat de Larry Ellison, care l-a considerat prea mare și l-a vândut ulterior lui Geffen.

Miriam Adelson, proprietara Dallas Mavericks și donatoare politică importantă, se află pe iahtul Queen Miri, evaluat la 70 de milioane de dolari, care poate găzdui până la 36 de oaspeți, plecând din Philipsburg, Sint Maarten, către Gustavia.

Portul și plajele private din St. Barts devin astfel un adevărat cartier general al miliardarilor, cu petreceri exclusiviste, focuri de artificii și cluburi de plajă cu tarife de cinci cifre pe noapte.

Mark Zuckerberg, CEO-ul Meta, a ales Golful California pentru Revelion. Megaiathtul său Launchpad, de 118 metri și evaluat la peste 300 de milioane de dolari, este însoțit de vasul suport Wingman, de 67 de metri.

Zona Cabo San Lucas a devenit populară în ultimii ani pentru miliardari datorită peisajului spectaculos, aeroporturilor private și accesului la sporturi acvatice.

Iahtul Launchpad oferă mai multe punți de lux, piscine, spații de relaxare și divertisment, în timp ce vasul suport permite transportul discret al echipamentelor și personalului auxiliar.

În alte colțuri ale Caraibelor, Dona Bertarelli, moștenitoarea companiei Serono, se află în apropiere de Antigua, pe iahtul Dytan, lung de 241 metri, îndreptându-se spre Rendezvous Bay.

Antigua și Barbuda au cunoscut o creștere a turismului de lux, cu resorturi exclusiviste precum Jumby Bay Island și dezvoltări precum Nikki Beach Residences.

Laurence Graff, renumitul bijutier englez, se află în apropiere de Sint Maarten, pe iahtul Juice, evaluat la 140 de milioane de dolari și proiectat de arhitectul american Peter Marino. Rupert Murdoch a ales Barbados, la bordul iahtului Vertigo, evaluat la aproximativ 50 de milioane de dolar

Jan Koum, cofondatorul WhatsApp, se află în St. Barts pe iahtul Moonrise, de 220 milioane de dolari. Graeme Hart, cel mai bogat om din Noua Zeelandă, are ancorat în St. Barts iahtul Ulysses, livrat în 2024 și considerat cel mai mare iaht de expediție din lume.

Eric Schmidt, fostul CEO Google, este la bordul iahtului Whisper, de 321 metri, evaluat la 200 milioane de dolari, iar Bob Iger, CEO-ul Disney, a fost văzut pe iahtul său de 65 metri în apropiere de Anguilla.

Joe Lewis, miliardar britanic și proprietar al echipei Tottenham, are două iahturi Avive în Caraibe, unul lângă Nassau și celălalt lângă Barbados.