Cina „sălbatică” a lui Epstein cu miliardarii lumii: Elon Musk, Mark Zuckerberg și Peter Thiel, surprinși la aceeași masă, în 2015

O fotografie apărută în dosarele Jeffrey Epstein, publicate de Departamentul de Justiție al SUA, arată o cină din 2015 la care au participat unii dintre cei mai influenți oameni din Silicon Valley: Elon Musk, Mark Zuckerberg și Peter Thiel.

Epstein avea să descrie ulterior întâlnirea drept „sălbatică” într-un e-mail care a reaprins controversele legate de relațiile sale cu figuri extrem de puternice. Fotografia a fost trimisă de Epstein către el însuși pe 3 august 2015, la o zi după cină, potrivit dailymail.

Imaginea îl surprinde pe fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, așezat la o masă alături de Elon Musk, șeful SpaceX și Tesla, și de Peter Thiel, cofondator PayPal și investitor major în Palantir.

Potrivit e-mailurilor incluse în documente, cina a avut loc pe 2 august 2015. În acea seară, Epstein i-a scris medicului și autorului Peter Attia.

„Unde ești? S-ar putea să fiu în LA luni, Burbank, să mă uit la interiorul celuilalt BBJ. În seara asta, cină cu Musk, [Peter] Thiel, Zuckerberg”, a scris Epstein.

„Sună ca o cină grozavă”, i-a răspuns Peter Attia.

Ulterior, pe 20 august 2015, Epstein i-a descris întâlnirea miliardarului Tom Pritzker ca fiind „sălbatică”, termen care a revenit acum în atenție odată cu publicarea a peste trei milioane de documente din arhiva finanțatorului.

Epstein avea inclusiv o copie înrămată a fotografiei expusă în apartamentul său din Manhattan.

Musk apare frecvent în e-mailurile lui Epstein

Miliardarul Elon Musk apare de mai multe ori în dosare, inclusiv în schimburi de e-mailuri care sugerează o relație cordială cu Epstein cu ani înainte de cina din 2015.

Pe 25 noiembrie 2012, Musk i-a scris lui Epstein: „Ce zi/noapte va fi cea mai nebună petrecere pe insula voastră? Probabil doar Talulah și eu.”

Talulah Riley era, la acea vreme, soția sa. Mesajul venea ca răspuns la un e-mail al lui Epstein: „Câte persoane veți fi pentru elicopterul spre insulă?”

La acel moment, Epstein fusese deja condamnat în Florida pentru infracțiuni sexuale împotriva minorilor.

În decembrie 2013, Musk l-a contactat din nou: „Voi fi în zona BVI/St. Bart’s de sărbători. E un moment bun să vin în vizită?”

Epstein i-a răspuns: „Începutul anului ar fi ideal. Este întotdeauna loc pentru tine.”

Pe 25 decembrie, Epstein i-a scris: „2 sau 3 ar fi perfect. Vin să te iau.”

Musk a răspuns: „Trebuie să fiu înapoi în LA pe 2 ianuarie. Când ar trebui să plecăm spre insula ta pe 2?”

Nu este clar dacă vizita a avut loc vreodată.

Musk neagă apropierea de Epstein

În ciuda apariției repetate în documente, Elon Musk a negat în mod constant că ar fi fost apropiat de Epstein.

„Nu-mi amintesc să-l fi prezentat pe Epstein cuiva, pentru că nu-l cunosc suficient de bine. Epstein este evident un creep, iar Zuckerberg nu este un prieten de-al meu”, a declarat miliardarul, într-un interviu pentru Vanity Fair.

Pe 31 ianuarie, Musk a scris pe platforma X: „Nu am fost niciodată la vreo petrecere a lui Epstein și am cerut de multe ori urmărirea penală a celor care au comis infracțiuni cu Epstein.”

Departamentul de Justiție subliniază că simpla apariție într-o fotografie sau într-un e-mail nu reprezintă dovadă de implicare în activități ilegale.