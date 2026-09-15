NATO a doborât o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Lituaniei. Polonia a început operațiuni aeriene preventive

Piloții de vânătoare ai NATO au doborât, în cursul nopții de luni spre marți, o dronă care a pătruns în spațiul aerian al Lituaniei, a anunțat președintele lituanian Gitanas Nausėda. În același timp, Polonia a anunțat că a început „operațiuni aeriene” în spațiul său aerian, pe fondul activității dronelor rusești care atacă ținte din Ucraina.

Incursiunile dronelor au devenit mai frecvente în Europa. Foto: X/@WW3_Monitor

Potrivit autorităților lituaniene, citate de BBC, drona a pătruns probabil în sudul țării, în apropiere de Kaunas, al doilea oraș ca mărime al Lituaniei, venind dinspre Belarus, la scurt timp după miezul nopții.

„O dronă care tocmai a pătruns în spațiul aerian al Lituaniei a fost distrusă de avioanele de vânătoare ale NATO”, a transmis Nausėda pe platforma X.

Originea dronei nu a fost stabilită deocamdată, potrivit unui purtător de cuvânt al Centrului Național de Gestionare a Crizelor din Lituania. Marți dimineață, au fost declanșate alerte privind prezența unei drone în capitala Vilnius și în regiunea înconjurătoare.

Ministerul Apărării de la Vilnius a precizat că forțele armate lituaniene și piloții italieni implicați în Misiunea NATO de Apărare Aeriană au reacționat rapid la incursiune.

Președintele Lituaniei a subliniat că pregătirea pentru astfel de incidente este esențială, în contextul intensificării războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Moscova nu a comentat până în prezent incidentul.

Incursiunile dronelor au devenit mai frecvente în Europa de la începutul invaziei ruse la scară largă în Ucraina. În luna mai, o alertă privind o dronă a dus la adăpostirea locuitorilor din Vilnius și la suspendarea temporară a zborurilor și a traficului feroviar.

Polonia și-a ridicat avioanele de luptă

În paralel, Polonia a anunțat că a început „operațiuni aeriene” în spațiul său aerian, pe fondul atacurilor rusești asupra Ucrainei.

Potrivit autorităților poloneze, măsurile au un caracter preventiv și urmăresc „securizarea și protecția spațiului aerian”, în special în zonele aflate în apropierea regiunilor amenințate.

Situația are loc în contextul unor noi atacuri nocturne. Ucraina a lansat lovituri cu rază lungă asupra unor ținte militare ruse din Kraiul Krasnodar, în timp ce Rusia a atacat Ucraina cu 102 drone.

Lituania, Letonia și Estonia, toate membre NATO din 2004, se află în proximitatea Rusiei și Belarusului. Apartenența la Alianță presupune aplicarea articolului 5 al Tratatului NATO, potrivit căruia un atac armat împotriva unui stat membru este considerat un atac împotriva tuturor aliaților.