 Lituania a închis aeroportul din Vilnius, iar NATO a mobilizat avioane de vânătoare după semnalarea unei posibile drone. „Pericolul” s-a dovedit a fi un stol de păsări | adevarul.ro
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Lituania a închis aeroportul din Vilnius, iar NATO a mobilizat avioane de vânătoare după semnalarea unei posibile drone. „Pericolul” s-a dovedit a fi un stol de păsări

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Aeroportul din Vilnius a fost închis duminică dimineață, iar NATO a mobilizat cel puțin un avion de vânătoare după ce radarele au indicat prezența unei posibile drone în spațiul aerian al Lituaniei. Centrul Național de Gestionare a Crizelor a anunțat ulterior că alerta a fost generată, de fapt, de un stol de păsări.

Ceea ce părea o dronă s-a dovedit a fi un stol de păsări
Ceea ce părea o dronă s-a dovedit a fi un stol de păsări Foto: Shutterstock

Aeronava NATO, mobilizată de la baza din Siauliai, unde sunt staționate forțele aeriene italiene în cadrul misiunii de apărare aeriană a țărilor baltice, a efectuat identificarea vizuală, relatează Reuters, citată de News.ro.

Alerta aeriană a fost ridicată după ce s-a constata că a fost vorba de un stol de păsări, iar aeroportul a fost redeschis după 38 de minute.

„La citirile iniţiale ale radarului, urmele lăsate de păsări şi drone pot fi similare”, a precizat Centrul Național de Gestionare a Crizelor.

Incidentul nu a afectat Maratonul de la Vilnius, care se desfășura în capitală în momentul declanșării alertei, au transmis organizatorii pentru Reuters.

Statele de pe flancul estic al NATO au raportat în ultimii ani mai multe incidente în care drone au pătruns în spațiul lor aerian, pe fondul intensificării conflictului dintre Rusia și Ucraina.

Astfel de episoade au alimentat îngrijorările privind extinderea riscurilor de securitate către granițele nordice ale Alianței.

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