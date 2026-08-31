Premierul spaniol Sánchez acuză Israelul și Rusia de dezinformare privind criza migranților din Ceuta

Premierul de centru-stânga al Spaniei, Pedro Sánchez, a afirmat luni că rețele de socializare legate de Israel și Rusia au răspândit informații false despre criza migranților din exclava spaniolă Ceuta, petrecută în luna iulie. El a susținut că această presupusă campanie de denigrare, amplificată și de rețele de extremă dreapta, a fost alimentată parțial de opoziția Madridului față de războaiele din Ucraina și din Orientul Mijlociu, relatează AFP.

Migranți din Maroc dau năvală în Ceuta/FOTO:X

Atât Rusia, cât și Israelul au răspândit și au amplificat, luna trecută, dezinformări legate de sosirea masivă a migranților în Ceuta, exclava spaniolă din nordul Africii, a declarat Sánchez luni, citând o cercetare realizată de Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), organismul de politică externă al Uniunii Europene.

„După 30 și 31 iulie, au apărut zvonuri și informații false, provenite din rețele de socializare legate atât de Rusia, cât și de Israel, dar și de o mișcare internațională de extremă dreapta care folosește constant tema migrației nu doar pentru a ataca Spania, ci și pentru a ataca Europa și a o dezbina", a declarat Sánchez pentru postul de radio Cadena Ser.

Premierul a spus că este „evident" că cele două țări au profitat de criză pentru a critica guvernul spaniol, având în vedere divergențele cu Madridul pe tema poziției sale privind războaiele din Ucraina și Orientul Mijlociu.

Șeful executivului de la Madrid a exclus, de asemenea, orice responsabilitate a autorităților marocane în fluxul brusc de migranți care au ajuns pe teritoriul spaniol.

„Niciun serviciu de informații dintre cele cu care guvernul spaniol cooperează în mod obișnuit nu ridică vreun dubiu, mai degrabă sugerează o anumită implicare, într-un fel sau altul, a autorităților marocane", a afirmat el.

Potrivit autorităților spaniole, marea majoritate dintre cele aproximativ 70.000 de persoane care au intrat în Ceuta au fost între timp returnate în Maroc.

Guvernul de stânga al Spaniei susține că între 3.500 și 7.000 de migranți, inclusiv minori neînsoțiți, rămân încă pe teritoriul exclavei. Liderii de dreapta din Ceuta susțin însă că numărul lor este de cel puțin 10.000.

Sánchez a mai spus luni că, în perioada afluxului de migranți, în mediul online circulau informații false — răspândite inclusiv de grupări implicate în trafic de persoane. Printre afirmațiile false s-a numărat și ideea că migranții nu pot fi expulzați dacă intră în Ceuta înot - o susținere care rămâne falsă.

„Continuăm să investigăm" ce s-a întâmplat, a spus Sánchez.