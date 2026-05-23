Video Furie uriașă la Madrid: zeci de mii de oameni cer demisia premierului Sánchez și alegeri anticipate, în urma unor scandaluri de corupție care zguduie guvernul

Mii de persoane au ieșit sâmbătă, 23 mai, pe străzile Madridului pentru a cere demisia premierului spaniol Pedro Sánchez, în urma scandalurilor de corupție care afectează guvernul socialist. Protestul, desfășurat în centrul capitalei spaniole, a adunat aproximativ 40.000 de participanți, potrivit autorităților.

Manifestanții au cerut organizarea de alegeri anticipate și au afișat steaguri spaniole și pancarte cu mesaje critice la adresa executivului, printre care „Demisie și alegeri” și „Dezvăluiți mafia socialistă”.

Tensiunile au crescut în apropierea reședinței oficiale a premierului, unde un grup de protestatari a încercat să forțeze barierele instalate de forțele de ordine.

Poliția a intervenit și a reținut mai multe persoane mascate implicate în incidente, potrivit Reuters.

La manifestație au participat și lideri ai opoziției, inclusiv reprezentanți ai Partidul Popular și ai formațiunii de extremă dreapta Vox. Marșul a fost descris de autorități drept unul „în mare parte pașnic”.

Protestul a fost organizat de reprezentanți ai societății civile spaniole, printre care omul de afaceri Marcos de Quinto, alături de mai mulți politicieni și europarlamentari afiliați partidului Vox.

Un tribunal spaniol a anunțat marți că fostul prim-ministru socialist spaniol José Luis Rodríguez Zapatero este investigat pentru presupusa conducere a unei rețele de trafic de influență și spălare de bani, ceea ce reprezintă o nouă lovitură pentru guvernul de stânga.

Zapatero, un aliat important al actualului premier Pedro Sánchez, a negat orice faptă ilegală.

Pedro Sánchez a luat în calcul pentru scurt timp să demisioneze în aprilie 2024, după ce un judecător a deschis o anchetă privind-o pe soția sa, Begoña Gómez. Premierul și-a apărat public familia, afirmând că dosarele sunt motivate politic și alimentate de adversari de extremă dreapta.

Begoña Gómez neagă orice faptă ilegală, iar luna trecută un procuror spaniol a cerut judecătorului de caz să închidă ancheta, deschisă în urma unei plângeri depuse de grupuri de extremă dreapta.

Organizatorii au susținut că la protest au participat aproximativ 80.000 de persoane, în timp ce reprezentantul guvernului spaniol la Madrid a estimat numărul participanților la circa 40.000.