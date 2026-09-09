UE trimite Spaniei 115 milioane de euro pentru securizarea frontierei din Ceuta, după sosirea masivă de migranți

Uniunea Europeană a acordat Spaniei miercuri un ajutor de urgenţă de circa 115 milioane de euro pentru a o sprijini în gestionarea situaţiei din enclava Ceuta după sosirea masivă şi ilegală a circa 70.000 de migranţi dinspre Maroc la sfârşitul lui iulie.

Sute de migranți au trecut din Maroc în enclava spaniolă Ceuta FOTO Profimedia Foto: Profimedia

Fondurile vor servi în special la întărirea supravegherii frontierelor, achiziţia de echipamente precum camere cu termoviziune şi desfăşurarea de personal suplimentar, a precizat Comisia Europeană, conform Agerpres.

Ajutorul, în valoare totală de 114,7 milioane de euro, vizează, de asemenea, sprijinirea returnării persoanelor aflate în situaţie ilegală în Ceuta şi mărirea capacităţilor de primire în enclava spaniolă pentru minorii neînsoţiţi, potrivit Bruxelles-ului.

Peste 70.000 de migranţi au intrat cu forţa în Ceuta pe 30 şi 31 iulie, pe jos sau înot. Ceuta este una dintre cele două frontiere terestre dintre Europa şi Africa, alături de celălalt teritoriu spaniol, Melilla. Acest aflux a dus la zeci de decese şi dispariţii.

Majoritatea migranţilor au plecat între timp, dar câteva mii - 5.000, potrivit guvernului prim-ministrului Pedro Sánchez, sau cel puţin 10.000, potrivit autorităţilor locale - sunt încă în Ceuta, mulţi dormind pe străzi şi pe plaje.

Preşedintele exclavei, Juan Jesus Vivas, a cerut marţi ajutorul Uniunii Europene pentru asigurarea integrităţii acestui teritoriu.

„Vom cere să existe o prezenţă permanentă a Europei la Ceuta”, în special prin intermediul agenţiei Frontex, a declarat el la Bruxelles înaintea întâlnirii de marţi cu comisarul pentru problemele migraţiei, Magnus Brunner, şi cu comisarul pentru Mediterana, Dubravka Suica.

Vivas, membru al Partidului Popular (dreapta), a acuzat Marocul că s-a aflat în spatele celui mai recent aflux masiv de persoane, „prin acţiune sau prin omisiune”.

În schimb, prim-ministrul socialist Pedro Sánchez a dat asigurări joi în parlament că niciun serviciu de informaţii „nu a prezentat guvernului probe solide că Marocul ar fi planificat sau orchestrat” acest aflux brusc de migranţi.

Însă dubiile cu privire la rolul Marocului s-au intensificat săptămâna trecută după dezvăluirea unui raport al poliţiei, care evidenţia „permisivitatea” forţelor de securitate ale acestei ţări în timpul crizei.

Justiţia spaniolă a deschis luni o anchetă cu privire la criza migranţilor, bazându-se în principal pe acest raport.