 „Merită să piardă Groenlanda”. Reprezentantul Kremlinului, replică dură pentru premierul danez, după criticile privind dialogul cu Moscova | adevarul.ro
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„Merită să piardă Groenlanda”. Reprezentantul Kremlinului, replică dură pentru premierul danez, după criticile privind dialogul cu Moscova

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Kirill Dmitriev, reprezentantul special al lui Vladimir Putin pentru investiții și cooperare economică internațională, a reacționat la criticile premierului danez Mette Frederiksen privind contactele directe cu liderul rus ale Finlandei şi Norvegiei.

Kirill Dmitriev, replică dură pentru premierul danez.
Kirill Dmitriev, replică dură pentru premierul danez. Foto: ahivă

Schimbul de replici a pornit de la convorbirile telefonice pe care președintele Finlandei, Alexander Stubb, și premierul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, le-au avut marți cu Vladimir Putin. Cei doi i-au cerut președintelui rus să pună capăt războiului din Ucraina, într-o inițiativă care se îndepărtează de practica îndelungată a liderilor din Europa de Vest de a evita contactele directe cu Kremlinul.

În acest context, premierul danez Mette Frederiksen a criticat decizia celor două ţări, afirmând că discuțiile nu au fost coordonate cu aliații europeni. Nici premierul suedez Ulf Kristersson nu a primit inițiativa cu entuziasm, cei doi lideri nordici manifestând răceală și scepticism față de demersul iniţial de oficialii nordici.

Astfel, Kirill Dmitriev, care conduce și Fondul Rus de Investiții Directe (RDIF), i-a răspuns premierului danez într-o postare pe platforma X.

 „Ea (premierul danez Mette Frederiksen – n.r. TASS) merită să piardă Groenlanda. Cei care instigă la război vor pierde. Dialogul va prevala”, a scris oficialul rus.

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