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„Groenlanda nu este de vânzare”. Reacția premierului Danemarcei după ce Trump a spus la summitul NATO că SUA ar trebui să preia controlul asupra insulei

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Premierul Danemarcei, Mette Frederiksen, i-a răspuns miercuri, 8 iulie, președintelui american Donald Trump, după ce acesta a reluat ideea ca Statele Unite să preia controlul asupra Groenlandei, afirmând că țara sa nu este de vânzare.

Mette Frederiksen/FOTO: Captură video DRM News
Mette Frederiksen/FOTO: Captură video DRM News

„Poziția noastră este clară și a rămas aceeași pe tot parcursul. Groenlanda, desigur, nu este de vânzare”, a declarat Frederiksen, potrivit CNBC.

„Sperăm că toată lumea, inclusiv toți aliații noștri, va respecta dreptul poporului groenlandez la autodeterminare. Suntem un stat suveran și avem nevoie ca toată lumea să ne respecte integritatea teritorială și suveranitatea.”

Întrebată de jurnalistul Steve Sedgwick, de la CNBC, dacă Danemarca este pregătită să apere Groenlanda prin mijloace militare în cazul unui atac, Frederiksen a răspuns:

„Suntem pregătiți să apărăm fiecare centimetru al NATO, inclusiv propriul nostru teritoriu. Unul dintre motivele pentru care am construit NATO în urmă cu mulți ani este că, dacă se întâmplă ceva unuia dintre noi, atunci toți trebuie să îi sărim în ajutor”.

Marți, Donald Trump a reafirmat că își dorește ca Groenlanda să ajungă sub control american, susținând că insula are o importanță strategică majoră pentru securitatea națională a SUA.

„Acest lucru mi-ar afecta relația cu NATO”, a afirmat liderul american. Declarația a fost făcută în timpul unei întâlniri bilaterale desfășurate înaintea summitului NATO de la Ankara.

El a acuzat Danemarca că nu investește suficient în Groenlanda și a susținut că importanța strategică a insulei crește pe fondul extinderii prezenței Chinei și Rusiei în regiunea arctică.

„Groenlanda nu aduce beneficii Danemarcei, iar Danemarca nu investește cu adevărat în dezvoltarea ei. Este însă o parte importantă pentru Statele Unite”, a declarat Trump, concluzionând că teritoriul „ar trebui să fie controlat de Statele Unite, nu de Danemarca”.

Președintele american a mai exprimat în trecut interesul pentru preluarea Groenlandei și, deși în ultimele luni a vorbit despre posibilitatea unui acord pe termen lung, membri ai administrației sale au continuat să susțină că insula este esențială pentru securitatea națională a SUA.

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