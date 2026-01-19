search
Rusia salută tarifele impuse de Trump aliaților NATO din cauza Groenlandei: „Alianța transatlantică s-a încheiat”

0
0
Publicat:

Negociatorul economic al Kremlinului, Kirill Dmitriev, a salutat amenințarea președintelui american Donald Trump de a impune tarife vamale aliaților NATO pe motiv că aceștia se opun anexării Groenlandei, relatează Kyiv Independent.

FOTO SHUTTERSTOK
FOTO SHUTTERSTOK

„Alianța transatlantică s-a încheiat”, a scris Dmitriev pe X, ironizând-o pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și afătuibdu-i pe liderii europeni să nu-l „provoace” pe Trump.

Președintele american a anunțat că Washingtonul va impune tarife vamale de 10% mai multor țări din NATO - Franța, Suedia, Danemarca, Norvegia, Germania, Marea Britanie, Olanda și Finlanda - iar acestea vor rămâne în vigoare până când SUA vor ajunge la un acord pentru a achiziționa Groenlanda.

Tarifele vor intra în vigoare pe 1 februarie și vor fi majorate la 25% pe 1 iunie, a declarat Trump. Amenințarea vine la câteva zile după ce trupe din Franța, Germania și alte țări au început să sosească pentru exerciții în Groenlanda.

Fostul președinte rus Dmitri Medvedev, cunoscut pentru declarațiile provocatoare a scris că aceste amenințări cu tarife din partea liderului reprezintă o dovadă a adâncirii diviziunilor din cadrul NATO .

„SUA se pregătește să atace Groenlanda, alegând insula în schimbul unei solidarități atlantice”, a comentat Medvedev, adăugând că țările europene vor fi „pedepsite cu tarife vamale” pentru că se bazează pe protecția SUA.

Groenlanda, unde locuiesc aproximativ 56.000 de locuitori, găzduiește o bază militară americană, și are o valoare strategică în creștere pe măsură ce competiția în regiunea arctică se intensifică.

Trump a insistat că NATO ar deveni „mai formidabil și mai eficient” dacă Groenlanda ar fi sub controlul SUA.

Țările europene pregătesc contramăsuri

„Nu vom ceda şantajului. Europa va oferi un răspuns clar şi unanim. Pregătim în prezent contramăsuri coordonate”, a declarat luni vicecancelarul şi ministrul german al economiei, Lars Klingbeil, într-o conferinţă de presă alături de omologul său francez, Roland Lescure, menţionând printre acestea: îngheţarea acordului comercial SUA-UE, implementarea de taxe vamale asupra bunurilor importate din SUA şi „setul de instrumente” al UE pentru a răspunde „şantajului economic”.

„Nu ne vom lăsa intimidaţi - nici de tarife, nici de cuvinte, nici de ameninţări. Trebuie să fim clari în această privinţă, calmi, dar clari”, punctat Klingbeil, potrivit Agerpres.

„În prezent, ne coordonam foarte strâns cu partenerii noştri europeni. Şi va exista un răspuns european la această ameninţare şi la anunţul de ieri. Aici tragem linia”, a adăugat el. 

Trump susţine că prezenţa tot mai mare a Chinei şi a Rusiei face ca Groenlanda să fie vitală pentru interesele de securitate americane.

Rusia

