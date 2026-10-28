În loc să discute probleme pentru a pune capăt războiului cu Ucraina, Putin le-a ținut liderilor Finlandei și Norvegiei o lecție de istorie

Dictatorul rus Vladimir Putin a petrecut o mare parte a unei conversații telefonice cu liderii Finlandei și Norvegiei, ținând prelegeri despre istoria slavă medievală, subliniind dificultățile cu care se confruntă Europa în încercarea de a-și asigura influența în viitoarele negocieri de pace cu Rusia, relatează Financial Times .

Președintele rus Vladimir Putin, obsedat de istorie Foto: Profimedia

Convorbirea telefonică de marți cu președintele finlandez Alexander Stubb și premierul norvegian Jonas Gahr Støre a fost primul contact al lui Putin cu aliații europeni ai Ucrainei de la luna iulie a anului trecut, când a vorbit telefonic cu președintele francez Emmanuel Macron.

Inițial, conversația era programată pentru mai puțin de o jumătate de oră, dar s-a prelungit timp de 90 de minute, a declarat Stubb presei finlandeze.

Însă, în loc să discute probleme cheie pentru a pune capăt războiului, Putin i-a supus pe liderii țărilor nord-europene la o lungă tiradă despre ceea ce Kremlinul numește „cauzele profunde ale conflictului”, potrivit a trei persoane familiarizate cu conversația.

Potrivit acestora, perspectiva unui armistițiu imediat, pe care Ucraina îl cere în primul rând, a fost abia discutată.

Liderii Finlandei și Norvegiei au decis să nu întrerupă retragerile istorice ale lui Putin, încercând să înțeleagă cât de serios este acesta angajat în dialogul cu Europa, a declarat unul dintre interlocutori.

Obsesia lui Putin pentru problemele istorice a fost un factor cheie în invazia la scară largă a Ucrainei

Obsesia lui Putin pentru problemele istorice a fost un factor cheie în invazia la scară largă a Ucrainei, pe care a ordonat-o în februarie 2022, la doar câteva zile după ce a ținut un discurs televizat de o oră, plin de afirmații istorice.

În august anul trecut, în timpul unui summit nereușit cu președintele american Donald Trump, Putin a fost distras în mod similar mult timp de povești despre conducătorii slavi medievali.

Joia trecută, el a citat „cercetări genetice recente” care, susținea el, dovedesc că rușii și ucrainenii sunt un singur popor.

Într-o declarație comună, Stubb și Støre au spus că au încercat să „transmită direct poziții cu privire la viitoarele negocieri care ar trebui să ajute la încheierea războiului”. Aceste discuții sunt programate pentru noiembrie la Abu Dhabi.

Lavrov: „Se pare că nu s-a discutat nimic nou”

Conversația a fost primul contact al lui Putin cu liderii europeni de când Uniunea Europeană a început să discute în această vară posibilitatea numirii unui reprezentant special pentru discuții directe cu Moscova privind încheierea războiului din Ucraina.

Implementarea acestei idei a fost însă încetinită din cauza dezacordurilor interne din UE, precum și a reticenței lui Putin de a interacționa cu aliații europeni ai Ucrainei.

Poziția Kremlinului pare să se fi îmblânzit oarecum după ce trimisul special american Steve Witkoff s-a întâlnit cu Putin la Sankt Petersburg săptămâna trecută, Moscova afirmând că orice acord final de pace ar necesita implicarea Europei.

Cu toate acestea, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, după o conversație telefonică, a respins perspectiva aprofundării negocierilor cu liderii europeni.

„Se pare că nu s-a discutat nimic nou”, a declarat Lavrov în timpul unei întâlniri cu redactorii unor instituții de presă africane.

„Acest lucru demonstrează doar dorința europenilor de a interveni în procesul de negocieri”, a adăugat el.

Potrivit lui Lavrov, războiul va continua și, cel mai probabil, se va escalada.

Stubb a spus că conversația cu Putin a fost „sinceră și semnificativă”.

„Suntem vecini ai Rusiei. Rezultatul acestui război va avea un impact direct asupra securității noastre și a securității întregii Europe. Sunt necesare negocieri directe pentru a pune capăt războiului”, a spus el.

Cu toate acestea, inițiativa Finlandei și Norvegiei de a purta o discuție cu Putin s-a confruntat cu opoziția altor țări din regiune, care subliniază că Europa trebuie să acționeze împreună în orice contact cu Moscova.

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen a criticat inițiativa lor într-un interviu acordat postului public de televiziune DR .

Biroul prim-ministrului italian Giorgi Maloni a declarat că are „un mare respect” pentru Stubb și Stora, dar în același timp a subliniat:

„În primul rând, această conversație telefonică demonstrează clar un lucru: Europa încă nu a ajuns la un acord cu privire la cine ar trebui să-i reprezinte interesele în procesul de pace.”