Finlanda cere interzicerea vizelor turistice pentru ruși în toată Europa. Propunerea va fi discutată la summitul UE

Premierul finlandez Petteri Orpo intenționează să propună suspendarea completă a eliberării vizelor turistice pentru cetățenii ruși în Uniunea Europeană, invocând riscurile de securitate. Propunerea urmează să fie prezentată la summitul Consiliului European din 15–16 octombrie.

Finlanda cere interzicerea vizelor turistice pentru ruși în toată Europa. Foto: Facebook

„La reuniunea Consiliului European de săptămâna viitoare, voi propune o măsură concretă: oprirea eliberării vizelor turistice rușilor pentru călătoriile în Europa. Ne temem că Rusia va încerca să organizeze sabotaje în Europa. De ce permitem atunci rușilor să intre aici ca turiști și le permitem să călătorească liber?”, a declarat Orpo, potrivit postului finlandez Yle.

Premierul a criticat și acordul privind furnizarea de motorină dintre Rusia și Statele Unite, pe care l-a descris drept „o dezamăgire teribilă”. În opinia sa, înțelegerea nu va avea un impact semnificativ asupra economiei americane sau asupra pieței mondiale.

În iunie 2026, 11 state europene, printre care Finlanda, au cerut Comisiei Europene înăsprirea regulilor pentru acordarea vizelor Schengen cetățenilor ruși.

În noiembrie 2025, Comisia Europeană a suspendat eliberarea vizelor Schengen cu intrări multiple pentru cetățenii ruși. Astfel, aceștia trebuie să solicite o nouă viză pentru fiecare călătorie în Uniunea Europeană.

Finlanda a oprit eliberarea vizelor turistice pentru ruși și a restricționat intrarea acestora încă din septembrie 2022, după declanșarea invaziei ruse în Ucraina.

Propunerea lui Orpo vizează extinderea restricțiilor la nivel european. O eventuală interdicție generală ar necesita însă acordul statelor membre și stabilirea condițiilor concrete de aplicare.