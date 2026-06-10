Mercedes-Benz va colabora cu un start-up german pentru dezvoltarea unui sistem mobil de apărare antidronă

Mercedes-Benz urmează să încheie un parteneriat cu start-up-ul german Tytan Technologies pentru dezvoltarea unui sistem mobil de apărare împotriva dronelor, relatează Financial Times.

Potrivit publicației britanice, cele două companii ar urma să semneze miercuri un memorandum de înțelegere. Sistemul, denumit Drone Defender, este destinat interceptării dronelor mici de tip FPV (first-person view), care au devenit o preocupare tot mai mare pentru serviciile de securitate europene.

Mercedes-Benz va furniza vehiculele pe care va fi instalat sistemul, inclusiv modelul Sprinter și o versiune militară a SUV-ului G-Class, deja utilizată de armata germană.

Drona care vânează drone

Sistemul va utiliza senzori și drone interceptoare dezvoltate de Tytan Technologies. Acestea sunt concepute pentru a neutraliza dronele suspecte fie prin impact direct, fie prin detonarea unui focos.

Compania germană produce deja o dronă interceptoare numită Metis și intenționează să înceapă producția sistemului Defender până la sfârșitul acestui an. Obiectivul este fabricarea a mii de unități anual.

Potrivit Financial Times, noul sistem ar urma să fie semnificativ mai ieftin decât platformele militare complexe utilizate pe front, precum Skyranger, produs de Rheinmetall.

Industria auto germană se apropie de sectorul apărării

Parteneriatul dintre Mercedes și Tytan se înscrie într-o tendință mai amplă din Germania, unde producătorii auto caută noi oportunități pe fondul scăderii profiturilor și al concurenței crescânde din partea producătorilor chinezi.

Autoritățile germane încurajează companiile auto să pună la dispoziția industriei de apărare capacitățile de producție și experiența acumulată în fabricarea pe scară largă.

Financial Times amintește că Volkswagen poartă discuții cu producătorul israelian de rachete Rafael pentru fabricarea unor componente ale sistemului Iron Dome, iar compania franco-germană KNDS ar fi analizat preluarea unei părți din capacitatea de producție a Mercedes.

Tytan Technologies a fost fondată în 2023 de doi foști studenți ai Universității Tehnice din München. În octombrie anul trecut, compania a primit un contract din partea Bundeswehr pentru dezvoltarea unui prototip de sistem antidronă destinat protejării bazelor militare.

Mercedes-Benz nu a comentat informațiile. Totuși, directorul general al companiei, Ola Källenius, declara luna trecută pentru Wall Street Journal că grupul ar putea să își extindă activitățile din sectorul apărării, deși acestea vor rămâne o componentă de nișă a afacerii.