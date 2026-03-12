search
Producția ucraineană de drone trece la nivel european. „Este absolut necesar să dispunem de astfel de sisteme ISR performante şi ieftine, în cantităţi mari”

Firme ucrainene produc deja drone în mai multe ţări din Europa, în parteneriate cu companii locale, în timp ce în Ucraina condițiile sunt mai dificile, arată joi AFP, într-un articol care începe cu detalii despre o fabrică din Anglia, citat de Agerpres.

Producătorul ucrainean Ukrspecsystem este pe punctul de a porni noua linie de montaj într-o clădire discretă din apropierea bazei aeriene britanice de la Mildenhall. Firma este specializată în drone de recunoaștere, dar în zona de depozite din comitatul Suffolk unde s-a instalat nu există niciun indiciu privind situl.

Respectiva fabrică a fost inaugurată în 25 februarie de secretarul de stat Luke Pollard din Ministerul Apărării britanic împreună cu ambasadorul ucrainean la Londra, generalul Valeri Zalujnîi, fost comandant al forţelor armate ale ţării sale.

În câteva săptămâni, acolo vor fi montate iniţial circa 200 de de drone de recunoaştere (ISR) lunar, iar în final până la 1000, în special modele Shark de câteva zeci de mii de euro bucata, a declarat agenţiei France Presse directorul Rory Chamberlain.

„Câmpul de luptă este vast, deci este absolut necesar să dispunem de astfel de sisteme ISR performante şi ieftine, în cantităţi mari", a explicat Chamberlain.

Din 2022, când a fost invadată de Rusia, Ucraina şi-a crescut de mai multe ori capacitatea de producție a dronelor.

Ukrspecsystem este pe punctul de a porni noua linie de montaj. FOTO captură YouTube Ukrspecsystem
Anul trecut, potrivit preşedintelui Volodimir Zelenski, ucrainenii au produs peste patru milioane de astfel de vehicule aeriene fără pilot, însă cererea este în continuare enormă. Pe teritoriul naţional, există însă ameninţarea continuă a loviturilor ruseşti.

Un alt impediment este dependenţa încă importantă de componente importate din China, aşa cum sublinia recent centrul de reflexie Institutul Insula Şerpilor, specializat în domeniul apărării, cu sediul la Kiev.

Ca să accelerareze producţia, Ucraina a implementat în toamna anului trecut un mecanism pentru relaxarea embargoului asupra exporturilor de armament, permiţând astfel transferul de tehnologie către ţările aliate, unde se pot instala linii de montaj. Produsele finite trebuie deocamdată reimportate în Ucraina.

Military Balance (Echilibrul militar - n. red.) 2026, Institutul Internaţional de Studii Strategice (IISS) arată, într-un raport recent că „fabricarea acestor sisteme în afara Ucrainei permite dezvoltarea de capacităţi de producţie suplimentare pentru susţinerea efortului de război al Kievului, contribuind totodată la viabilitatea economică pe termen lung a domeniului ucrainean al apărării".  Ucraina ar putea produce mai mult, dar are nevoie de mai multe contracte.

Exporturile controlate ale unor anumite tipuri de arme vor permite creşterea producţiei de drone pentru front. „Vom dispune de fondurile necesare", a subliniat Zelenski în septembrie 2025.

Guvernul de la Copenhaga a anunţat luna trecută că discută găzduirea producătorului ucrainean de drone Skyfall. Firma Fire Point a început din decembrie 2025 construcţia în Danemarca a unei uzine de propergol - compus pentru propulsia rachetelor şi dronelor; producţia urmează să înceapă la toamnă. Ministrul apărării danez, Troels Lund Poulsen, a evidenţiat că obiectivul este întărirea securităţii atât pentru ţara sa, cât şi pentru Ucraina.

Se poate dovedi mai avantajoasă decât concurenţa cu ele pe viitor”  

Rory Chamberlain a arătat că producătorii ucraineni vin cu know-how-ul în ţări europene mai puţin avansate în dezvoltarea dronelor, în special în privinţa adaptabilităţii permanente şi a evoluţiei tehnologiilor folosite, cum ar fi inteligenţa artificială sau bruiajul.

„Viteza cu care se pot actualiza şi transporta pe teren este hotărâtoare. Noi putem face asta în 24 de ore şi este vorba despre transferul acestor cunoştinţe de specialitate în Regatul Unit", a detaliat el.

IISS consideră că, „pentru firmele europene, încheierea acum a unui parteneriat cu companii ucrainene şi folosirea ca bază a modelelor testate în luptă ale acestora se poate dovedi mai avantajoasă decât concurenţa cu ele pe viitor".

Numărul de astfel de parteneriate este în creştere. Finlandezii de la Summa Defense au încheiat mai multe, de la sfârşitul lui 2024, pentru producţia de drone în Finlanda. Britanicii de la Prevail Partners s-au asociat din iulie 2025 cu ucrainenii de la Skyeton pentru a produce în curând drone de supraveghere în Regatul Unit.

Existp proiecte care sunt chiar mai avansate. În februarie, Zelenski şi ministrul german al apărării Boris Pistorius au recepţionat prima dronă fabricată de societatea mixtă QFI în care sunt asociate Quantum Systems din Germania şi Frontline Robotics din Ucraina. Inţial, compania va produce 10.000 de drone de luptă pe an.

