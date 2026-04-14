Marți, 14 Aprilie 2026
Adevărul
Război în Ucraina

Parteneriat militar major între Ucraina și Germania: Pachet de apărare de 4 miliarde de euro și producție comună de drone cu AI

Război în Ucraina
Vizita oficială a președintelui ucrainean Volodimir Zelenski la Berlin, ce a avut loc marți, 14 aprilie, a marcat o etapă istorică în relațiile bilaterale, culminând cu semnarea a 10 documente strategice și anunțarea unui pachet record de cooperare militară în valoare de 4 miliarde de euro.

FOTO Facebook Volodimir Zelenski
FOTO Facebook Volodimir Zelenski

După o pauză de peste două decenii, Ucraina și Germania au restabilit formatul consultărilor interguvernamentale la cel mai înalt nivel.

Consolidarea apărării aeriene

Rachete Patriot și sisteme IRIS-T reprezintă pilonul central al noilor acorduri, confirmat de ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, în urma discuțiilor cu omologul său german, Boris Pistorius, vizând protecția spațiului aerian.

Germania va finanța achiziția a sute de rachete pentru sistemele Patriot și va furniza 36 de lansatoare IRIS-T. Această investiție masivă are ca scop crearea unui sistem de apărare „multistratificat” pentru protejarea infrastructurii critice și a centrelor urbane împotriva atacurilor rusești.

„Germania va finanța un contract pentru câteva sute de rachete Patriot — acest lucru va consolida semnificativ protecția orașelor și a infrastructurii critice din Ucraina. De asemenea, este planificată furnizarea a 36 de lansatoare IRIS-T, ceea ce va consolida sistemul de apărare aeriană pe mai multe niveluri”, a declarat Fedorov.

„Build with Ukraine”: Drone cu Inteligență Artificială de producție locală

O noutate absolută în cooperarea dintre cele două state o reprezintă inițiativa „Build with Ukraine”, care marchează tranziția de la simpla furnizare de echipamente la producția comună de înaltă tehnologie:

  • Drone cu AI: implementarea unui contract de 281 milioane de euro pentru producția sistemelor fără pilot Anubis și Seth-XG.
  • Etapa inițială: Vor fi produse 5.000 de drone de rază medie, echipate cu inteligență artificială.
  • Investiții industriale: Germania va contribui cu un capital inițial de 30 de milioane de euro pentru modernizarea industriei ucrainene și alte 300 de milioane de euro destinate extinderii unităților de producție de armament direct pe teritoriul Ucrainei.

Cooperare strategică dincolo de frontul de luptă

Parteneriatul semnat între președintele Zelenski și cancelarul federal Friedrich Merz depășește sfera militară imediată, vizând securitatea pe termen lung și reconstrucția Ucrainei, notează publicația Apostrophe:

  1. Securitate energetică și resurse: S-a stabilit un acord pentru cercetarea și exploatarea mineralelor critice, esențiale pentru tehnologiile verzi și industria de apărare.
  2. Infrastructură: Un memorandum dedicat reconstrucției locuințelor și serviciilor comunale, alături de adaptarea sistemelor de protecție socială ale Ucrainei la standardele Uniunii Europene.
  3. Schimb de informații: Un acord special permite agențiilor de apărare să schimbe date digitale de pe câmpul de luptă în timp real, pentru a optimiza performanța echipamentelor militare germane.

Ministrul Mihailo Fedorov a subliniat că această cooperare este una „reciproc avantajoasă”, integrarea expertizei de luptă ucrainene în sistemul european de securitate fiind un beneficiu major pentru întregul continent.

