search
Duminică, 10 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Rusia își extinde masiv fabrica de drone de la Alabuga. Kremlinul produce acum modele „Shahed” inclusiv pentru Iran

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Rusia accelerează dezvoltarea celui mai important centru de producție pentru drone kamikaze folosite în războiul din Ucraina. Imagini satelitare realizate în mai 2026 arată că zona economică specială Alabuga, din republica rusă Tatarstan, s-a extins cu aproximativ 340 de hectare într-un singur an.

Fabrica de drone de la Alabuga/FOTO:X
Fabrica de drone de la Alabuga/FOTO:X

Potrivit unei analize publicate de Radio Liberty, în complex au apărut hangare industriale noi, clădiri de producție și cămine pentru muncitorii străini recrutați de Moscova pentru fabricarea dronelor „Geran” — versiunea rusească a dronelor iraniene de tip Shahed.

Un nou șantier uriaș lângă autostrada „Vostok”

Datele analizate arată că autoritățile ruse au început, în aprilie 2026, construcția unui nou perimetru industrial de aproximativ 450 de hectare, situat la sud de autostrada federală M-12 „Vostok”.

Noua platformă industrială urmează să fie conectată de complexul principal Alabuga printr-un drum dedicat aflat deja în construcție.

Experții citați de publicație consideră că amploarea lucrărilor indică intenția Kremlinului de a transforma Alabuga într-un centru de producție militară pe termen lung, capabil să susțină un volum mult mai mare de drone de atac.

Drone iraniene adaptate de Rusia și trimise înapoi la Teheran

Complexul Alabuga a devenit principalul centru de producție pentru dronele „Geran”, dezvoltate inițial pe baza tehnologiei iraniene Shahed.

Sursele citate susțin că inginerii ruși au modificat și îmbunătățit atât de mult aceste modele încât unele versiuni sunt acum reexportate în Iran pentru a sprijini operațiunile militare ale Teheranului în Orientul Mijlociu.

Informația sugerează o schimbare importantă în relația militară dintre Moscova și Teheran: Rusia nu mai este doar beneficiar al tehnologiei iraniene, ci începe să devină furnizor.

Tinere recrutate din Africa și Asia pentru liniile de asamblare

Ancheta mai arată că Rusia a folosit în 2025 organizații asociate grupului BRICS și influenceri de pe rețelele sociale pentru a recruta tinere cu vârste între 18 și 22 de ani din Africa de Sud, state asiatice și alte țări africane.

Multe dintre acestea ar fi fost atrase cu promisiuni privind locuri de muncă în construcții sau în industria ospitalității, însă ulterior au ajuns să lucreze în liniile de asamblare ale fabricii de drone.

Directorul complexului, Timur Șagivaleev, inculpat în lipsă de Serviciul de Securitate al Ucrainei, a descris Alabuga drept „cea mai mare” și „cea mai secretă” fabrică de drone din lume.

Producția ar urma să crească de nouă ori

Potrivit estimărilor citate de investigație, fabrica din Tatarstan ar putea produce în 2026 de până la nouă ori mai multe aparate decât în 2024.

Jurnaliștii de investigație au identificat peste 2.000 de angajați care lucrează în complex și au descoperit legături directe între conducerea fabricii și FSB, principalul serviciu de securitate al Federației Ruse.

Dronele produse la Alabuga reprezintă unul dintre principalele instrumente folosite de Rusia în atacurile aeriene asupra Ucrainei.

Extinderea accelerată a complexului arată că Moscova mizează pe o strategie militară bazată pe producție masivă și pe utilizarea pe termen lung a dronelor kamikaze în conflictul cu Kievul.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Planul în 10 puncte al AUR pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor”: ajutoarele externe, tăiate
digi24.ro
image
O femeie a primit 9.000 de euro pentru a se întoarce din Luxemburg înapoi în Portugalia: „A fost cea mai bună decizie”
stirileprotv.ro
image
Cum s-a fabricat mitul “Bolojan-Salvatorul” explicat, pe înțelesul tuturor, de un doctor în științe comportamentale
gandul.ro
image
Urșii au reapărut în localități din Harghita. Mai multe mesaje RO-ALERT, emise în ultimele zile
mediafax.ro
image
Alarmă la Universitatea: “Cicâldău rămâne la Craiova dacă i se mărește contractul! Altfel, pleacă liber!”
fanatik.ro
image
De ce căutăm vești proaste pentru a ne simți în siguranță. Vlad Tâu, psihiatru: „Vânăm tocmai sursa anxietății”
libertatea.ro
image
Coreea de Nord și-a modificat Constituția: ce se întâmplă dacă Kim Jong Un e asasinat
digi24.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
Interzis pe viață! A venit "notă de plată", după scenele din Europa care au făcut înconjurul lumii
digisport.ro
image
Monica Davidescu, Aurelian Temișan și fiica lor, eleganți și asortați la nunta Andreei Bălan: „Casă de piatră și sufletul plin de iubire”
click.ro
image
România își construiește propria fabrică de AI: supercalculatoare la Cernavodă și Doicești, alimentate cu energie nucleară
antena3.ro
image
Industria militară germană s-a trezit: Gigantul Rheinmetall va produce încă de anul acesta rachete de croazieră, pentru a nu mai fi dependenţi de armele americane
zf.ro
image
Produsul banal care ar putea deveni extrem de scump. Puţini şi-l vor mai permite
observatornews.ro
image
Rezultatele necropsiei lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică. Detalii CUTREMURĂTOARE
cancan.ro
image
Unul dintre cei mai puternici oameni din România anunță indexarea pensiilor. Câți bani iau în plus pensionarii
newsweek.ro
image
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
prosport.ro
image
Ghid simplu. Cum obții gratuit extrasul de carte funciară fără drumuri la ghișeu
playtech.ro
image
Pancu la Rapid: “Renunţă la 50.000 euro!” Ioan Becali dezvăluie negocierile cu Victor Angelescu şi Neluţu Varga
fanatik.ro
image
”Regatul femeilor”. Unde se află și cum trăiește una dintre cele mai neobișnuite comunități din lume
ziare.com
image
A văzut cum l-a numit Mourinho pe Chivu și i-a bătut obrazul în direct la TV: "De ce?"
digisport.ro
image
Când și unde va fi înmormântat Ioan Isaiu. Anunțul făcut de conducerea Teatrului Național din Cluj-Napoca
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Criminalul elevei din Bihor a fost prins, a recunsocut tot! Cum a murit Alice: „I-am dat cu cuțitul în gât de 2-3 ori”
romaniatv.net
image
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit. Avem primele imagini de la nunta anului FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Mircea Solcanu, de la faimă la sărăcie. Fostul prezentator Acasă TV, la un pas de moarte, trăiește din pensie de handicap
actualitate.net
image
O fetiță de nouă ani a murit la scurt timp după ce medicii i-au descoperit cancerul. Povestea lui Millie a impresionat mii de oameni
click.ro
image
Monica Davidescu și Aurelian Temișan, șocați de moartea actorului Ioan Isaiu: „A plecat așa de tânăr!”
click.ro
image
Ramona Olaru l-a dat uitării pe Stev Ant și s-a afișat cu un concurent „Survivor”: „Mi-a fost dor de tipul ăsta minunat”
click.ro
Angelina Jolie Profimedia jpg
Ce conține „camera secretă pentru sex” a celei mai frumoase femei de la Hollywood. „Iubirea e, pur și simplu, prea intensă!”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
5355 jpg
Manuscris uitat într-o bibliotecă din Roma: o fereastră spre începuturile limbii engleze
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ion Țiriac Jr., revedere emoționantă cu fiul cel mare din fosta căsnicie cu Ileana Lazariuc: „Numește un duo tată-fiu mai bun decât acesta”
image
O fetiță de nouă ani a murit la scurt timp după ce medicii i-au descoperit cancerul. Povestea lui Millie a impresionat mii de oameni

OK! Magazine

image
Divele din Charlie's Angels, îngeri decăzuți în goana după tinerețe: botox, lifting, și alte greșeli...

Click! Pentru femei

image
Ce spune casa ta despre tine? Testul care îți dezvăluie personalitatea

Click! Sănătate

image
Ce a mâncat în fiecare zi femeia care a trăit 117 ani