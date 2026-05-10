Rusia își extinde masiv fabrica de drone de la Alabuga. Kremlinul produce acum modele „Shahed” inclusiv pentru Iran

Rusia accelerează dezvoltarea celui mai important centru de producție pentru drone kamikaze folosite în războiul din Ucraina. Imagini satelitare realizate în mai 2026 arată că zona economică specială Alabuga, din republica rusă Tatarstan, s-a extins cu aproximativ 340 de hectare într-un singur an.

Potrivit unei analize publicate de Radio Liberty, în complex au apărut hangare industriale noi, clădiri de producție și cămine pentru muncitorii străini recrutați de Moscova pentru fabricarea dronelor „Geran” — versiunea rusească a dronelor iraniene de tip Shahed.

Un nou șantier uriaș lângă autostrada „Vostok”

Datele analizate arată că autoritățile ruse au început, în aprilie 2026, construcția unui nou perimetru industrial de aproximativ 450 de hectare, situat la sud de autostrada federală M-12 „Vostok”.

Noua platformă industrială urmează să fie conectată de complexul principal Alabuga printr-un drum dedicat aflat deja în construcție.

Experții citați de publicație consideră că amploarea lucrărilor indică intenția Kremlinului de a transforma Alabuga într-un centru de producție militară pe termen lung, capabil să susțină un volum mult mai mare de drone de atac.

Drone iraniene adaptate de Rusia și trimise înapoi la Teheran

Complexul Alabuga a devenit principalul centru de producție pentru dronele „Geran”, dezvoltate inițial pe baza tehnologiei iraniene Shahed.

Sursele citate susțin că inginerii ruși au modificat și îmbunătățit atât de mult aceste modele încât unele versiuni sunt acum reexportate în Iran pentru a sprijini operațiunile militare ale Teheranului în Orientul Mijlociu.

Informația sugerează o schimbare importantă în relația militară dintre Moscova și Teheran: Rusia nu mai este doar beneficiar al tehnologiei iraniene, ci începe să devină furnizor.

Tinere recrutate din Africa și Asia pentru liniile de asamblare

Ancheta mai arată că Rusia a folosit în 2025 organizații asociate grupului BRICS și influenceri de pe rețelele sociale pentru a recruta tinere cu vârste între 18 și 22 de ani din Africa de Sud, state asiatice și alte țări africane.

Multe dintre acestea ar fi fost atrase cu promisiuni privind locuri de muncă în construcții sau în industria ospitalității, însă ulterior au ajuns să lucreze în liniile de asamblare ale fabricii de drone.

Directorul complexului, Timur Șagivaleev, inculpat în lipsă de Serviciul de Securitate al Ucrainei, a descris Alabuga drept „cea mai mare” și „cea mai secretă” fabrică de drone din lume.

Producția ar urma să crească de nouă ori

Potrivit estimărilor citate de investigație, fabrica din Tatarstan ar putea produce în 2026 de până la nouă ori mai multe aparate decât în 2024.

Jurnaliștii de investigație au identificat peste 2.000 de angajați care lucrează în complex și au descoperit legături directe între conducerea fabricii și FSB, principalul serviciu de securitate al Federației Ruse.

Dronele produse la Alabuga reprezintă unul dintre principalele instrumente folosite de Rusia în atacurile aeriene asupra Ucrainei.

Extinderea accelerată a complexului arată că Moscova mizează pe o strategie militară bazată pe producție masivă și pe utilizarea pe termen lung a dronelor kamikaze în conflictul cu Kievul.