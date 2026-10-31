 Manevre periculoase: Un convoi de nave cargo rusești, toate sub sancțiuni, se formează în Marea Baltică. Transportă echipamente militare | adevarul.ro
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Foto Manevre periculoase: Un convoi de nave cargo rusești, toate sub sancțiuni, se formează în Marea Baltică. Transportă echipamente militare

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Un convoi neobișnuit de mare, alcătuit din nave cargo, toate aflate sub sancțiuni și cunoscute pentru transporturile de echipamente militare destinate Ministerului rus al Apărării, pare să se formeze în portul Baltiisk, din enclava rusă Kaliningrad. Navele par să se pregătească de plecare.

portul Baltiisk din enclava rusă Kaliningrad
Portul Baltiisk, aflat în enclava rusă Kaliningrad Foto: maritimeoptima.com

Portul Baltiisk a fost folosit în repetate rânduri ca punct de întâlnire pentru nave cargo escortate, care se îndreptau fie spre Marea Mediterană, fie spre Africa de Vest, scrie Maritime Executive.

Transporturile au avut, de regulă, rolul de a sprijini activitățile Africa Corps, grupare de mercenari susținută de statul rus, care oferă sprijin guvernelor aflate la putere și confruntate cu amenințări din partea militanților islamiști. În general, este vorba despre guverne conduse de militari, ajunși la putere în urma unor lovituri de stat.

Navele implicate sunt Lady R (IMO 9161003), Ascalon (IMO 9198226), Lady D (IMO 9349289), Sparta (IMO 9268710) și Anastasiia (IMO 9349291). Toate se află în prezent în portul Baltiisk sau la rada din apropierea acestuia, majoritatea venind anterior dinspre sud, din Sankt Petersburg. Cel mai probabil, navele au încărcat marfă în Sankt Petersburg și își finalizează operațiunile de încărcare în Baltiisk.

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Foto: X / GeoInsider @InsiderGeo

Pe 27 octombrie, nava Sparta se afla la chei, unde încărca vehicule militare, alături de Anastasiia și Lady D. Ascalon era acostată la cheiul de vizavi. Până pe 30 octombrie, Ascalon, Anastasiia și Sparta încheiaseră încărcarea și se mutaseră la rada din afara portului, în timp ce Lady R se apropia de Baltiisk, venind din Sankt Petersburg.

Tot în port se afla, pe 27 octombrie, distrugătorul Nastoychivy (D610), din clasa Sovremenny, nava-amiral a Flotei ruse din Marea Baltică. Aceasta se află în reparații din 2019 și nu pare să fie pregătită să plece prea curând. În port se mai afla și o corvetă din clasa Steregushchiy, categorie de nave folosită în trecut pentru escortarea transporturilor militare. Este posibil să fi fost vorba despre nava Stoikiy (F545).

Pentru misiuni de escortă au mai fost folosite în trecut și nave de desant amfibiu din clasa Ropucha. În septembrie, Aleksandr Shabalin (L110) s-a întors dintr-o astfel de misiune, desfășurată la Tobruk. Alte două nave au ajuns la dana lor între 23 și 27 octombrie, cel mai probabil pentru reaprovizionare, și ar putea face parte tot din clasa Ropucha.

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Foto: X / GeoInsider @InsiderGeo

Rămâne de văzut dacă Marina rusă încearcă să reducă numărul navelor de escortă necesare, trimițând toate navele cargo militare împreună, sub supravegherea unei singure nave de război. Într-un asemenea scenariu, după ce ar ajunge în apropierea Strâmtorii Gibraltar și ar depăși zonele cu cel mai mare risc de interceptare navală, navele cargo s-ar putea despărți și ar putea continua spre destinații diferite, mai notează publicația.

Este puțin probabil ca toate navele să transporte motorină sau să se îndrepte către aceeași destinație, cu excepția cazului în care Rusia pregătește o nouă intervenție militară de amploare ori intenționează să invadeze un alt teritoriu, iar Africa Corps ar fi obținut un nou contract.

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