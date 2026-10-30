Fostul șef al armatei britanice: „Ucraina va câștiga războiul, iar Rusia îl va pierde”. Ce argumente invocă amiralul

Ucraina va câștiga războiul, iar Rusia va fi învinsă, consideră amiralul britanic Tony Radakin, fost șef al Statului Major al Apărării din Marea Britanie. Acesta susține că adaptarea rapidă a armatei ucrainene la condițiile de pe front, dezvoltarea capacităților de producție a dronelor și loviturile tot mai puternice asupra teritoriului rus pot schimba deznodământul conflictului.

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Radakin a făcut aceste declarații miercuri, la Bruxelles, în cadrul evenimentului „Sprijină Ucraina – apără Europa”, organizat de Biroul Forumului de Securitate de la Kiev în Uniunea Europeană. Oficialul britanic și-a exprimat admirația față de modul în care forțele ucrainene au reușit să se adapteze la transformările războiului și să găsească soluții militare neconvenționale.

„Ucraina va câștiga acest război, iar Rusia îl va pierde. Acesta va fi rezultatul”, a afirmat Tony Radakin, comentând experiențele relatate de un militar ucrainean de pe front, notează Ukrinform.ua.

Amiralul a subliniat că amploarea pe care a căpătat-o războiul cu drone și viteza cu care Ucraina s-a adaptat au depășit așteptările multor observatori militari.

„Ucraina a reușit să dezvolte o capacitate extraordinară de a lovi Rusia și de a ține în frâu armata rusă”, a declarat acesta, adăugând că performanțele sunt rezultatul eforturilor întregii țări și nu sunt pe deplin înțelese la nivel internațional.

Radakin cere mai mult sprijin european pentru Ucraina

Fostul șef al Statului Major al Apărării britanic a atras însă atenția asupra dificultăților economice cu care se confruntă Ucraina. Potrivit acestuia, în ultimele patru luni, baza economică a țării a slăbit considerabil, ceea ce face necesar un sprijin mai consistent din partea aliaților.

Radakin consideră că statele europene trebuie să asigure resursele financiare pe care Kievul nu le poate obține singur și să își intensifice eforturile pentru susținerea apărării ucrainene.

În opinia sa, încheierea războiului depinde de capacitatea aliaților de a-l determina pe Vladimir Putin să accepte negocieri, iar acest lucru nu poate fi obținut fără presiune asupra Moscovei.

„Singura modalitate de a pune capăt acestui război este să-l constrângem pe președintele Putin să se așeze la masa negocierilor. Iar acest lucru poate fi realizat doar prin constrângere. Tocmai de aceea, Ucraina încearcă să ducă lupta pe teritoriul Rusiei”, a mai afirmat amiralul.