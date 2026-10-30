 Pentagonul cere Europei un ton mai moderat cu Rusia: țările cărora li s-a cerut să nu „provoace” Kremlinul | adevarul.ro
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Pentagonul cere Europei un ton mai moderat cu Rusia: țările cărora li s-a cerut să nu „provoace” Kremlinul

Război în Ucraina
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Oficiali ai Pentagonului au cerut în ultimele săptămâni mai multor ţări membre NATO să-şi tempereze retorica privind ameninţarea reprezentată de Rusia, argumentând că unele declaraţii ale liderilor şi oficialilor europeni au subminat securitatea pe continent, au declarat patru surse familiare cu această chestiune.

Pentagonul
Pentagonul Foto: Pixabay

Printre ţările care au primit mesaje prin care li se cerea să-şi modereze declaraţiile publice se numără Lituania, Letonia şi Estonia, au precizat sursele sub rezerva anonimatului. Nu este clar dacă aceste mesaje, transmise în cadrul unor întâlniri bilaterale, au fost comunicate şi altor guverne europene.

Solicitările Statelor Unite vin în contextul în care administraţia Trump reia eforturile de a promova o soluţie negociată pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Această nouă iniţiativă combină oferirea de stimulente Rusiei, inclusiv relaxarea sancţiunilor, cu exercitarea de presiuni asupra Ucrainei pentru a opri atacurile asupra infrastructurii energetice ruseşti, scrie Agerpres.

Solicitat să comenteze, un oficial al Pentagonului a declarat: „Discuţiile private dintre aliaţi rămân private. Prin urmare, nu vom comenta aceste afirmaţii".

Printre declaraţiile care au atras atenţia oficialilor americani se numără sugestiile unor lideri europeni conform cărora Rusia ar fi încolţită şi ar recurge la măsuri tot mai disperate, pe măsură ce invazia sa în Ucraina stagnează, a explicat una dintre surse.

Elbridge Colby, responsabilul Pentagonului pentru politica de apărare şi o figură-cheie în procesul actual de reevaluare a efectivelor militare americane în Europa, a fost unul dintre oficialii americani care au transmis acest mesaj, au precizat sursele.

Niciuna dintre aceste persoane, trei oficiali europeni şi un oficial american, nu a sugerat că această recomandare ar fi fost transmisă într-un mod conflictual.

Mesajele din partea Statelor Unite reflectă o dezbatere în cadrul NATO cu privire la modul în care ar trebui abordată public ameninţarea reprezentată de o Rusie tot mai agresivă.

Unii oficiali occidentali au afirmat că accentuarea ameninţării reprezentate de Moscova ar putea servi intereselor Kremlinului, despre care ei afirmă că încearcă să semene teamă şi să submineze sprijinul pentru Ucraina.

Alţii susţin că guvernele europene trebuie să dea dovadă de transparenţă pentru a le arăta propriilor cetăţeni că sunt necesare sacrificii şi resurse pentru a ţine Moscova la distanţă.

Acest lucru este cu atât mai relevant cu cât Rusia pare să intensifice o campanie clandestină de sabotaj pe întregul continent.

Rusia a negat desfăşurarea unei astfel de campanii.

Una dintre surse a declarat pentru Reuters că recent Colby i-a transmis unui oficial dintr-o ţară baltică faptul că ruşii nu ar trebui „provocaţi".

Aceeaşi sursă a precizat că Elbridge Colby a dat ca exemplu de retorică neconstructivă declaraţiile unor europeni care au afirmat că Rusia ar fi „încolţită ca un şobolan".

Nu este clar la ce afirmaţie a făcut referire Colby. Cu toate acestea, la sfârşitul lunii septembrie, premierul estonian Kristen Michal l-a descris pe Putin drept un „şobolan încolţit", sugerând că liderul rus recurge la acte de sabotaj în Europa pe măsură ce Rusia a ajuns tot mai împotmolită în Ucraina.

Într-o altă întâlnire recentă, Pentagonul a îndemnat o delegaţie estoniană să dea dovadă de măsură în declaraţiile sale, potrivit unei persoane informate în legătură cu această discuţie, care nu a precizat însă dacă oficialii Pentagonului s-au plâns de vreo declaraţie anume.

Ministerele apărării din Lituania, Letonia şi Estonia nu au răspuns solicitărilor de comentarii, iar NATO a refuzat să dea declaraţii în legătură cu această chestiune.

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