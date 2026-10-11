Localnicii unui sat de poveste din Europa se plâng că turiștii au ajuns să le afecteze grav viața de zi cu zi. În unele momente, aglomerația era atât de mare, încât oamenii abia mai puteau ieși din propriile case. Nemulțumiți de comportamentul vizitatorilor, doi soți au luat decizia radicală de a părăsi localitate.

Bibury, satul renumit pentru căsuțele tradiționale din piatră Foto: Pexels

Este vorba despre Bibury, o localitate din Anglia, renumită pentru căsuțele tradiționale din piatră și peisajele pitorești. Scriitorul William Morris a descris-o drept „cel mai frumos sat din Anglia”, iar revista Forbes a inclus-o în categoria celor mai frumoase locuri din lume.

Popularitatea localității, care atrage vizitatori inclusiv datorită aparițiilor în producții cinematografice și de televiziune, a venit, însă, cu un preț pentru comunitatea locală.

Unii locuitori se plâng că numărul mare de turiști și comportamentul acestora le afectează tot mai mult viața cotidiană.

De ce au decis doi soți să plece din sat

Brian și Jill Skarda s-au mutat în Bibury din Barnsley, atrași de farmecul localității. După mai bine de 14 ani, cei doi au hotărât însă să plece, din cauza nemulțumirilor legate de schimbările pe care le-au observat în ultimii ani.

Brian Skarda a explicat că situația s-a înrăutățit după pandemia de COVID-19. El susține că atitudinea unor vizitatori s-a schimbat, iar aglomerația a devenit tot mai greu de suportat.

Una dintre zonele cele mai afectate este Arlington Row, un șir de căsuțe istorice care reprezintă una dintre principalele atracții ale satului și atrage turiști din întreaga lume.

„Am decis că ne-am săturat de turismul intruziv din Arlington Row. Locuim aici de peste 14 ani și am observat că, după COVID, comportamentul vizitatorilor s-a schimbat”, a scris Brian Skarda.

Bărbatul afirmă că unii turiști au devenit mai puțin respectuoși față de oamenii care locuiesc în zonă, iar aglomerația le îngreunează inclusiv activitățile obișnuite.

„Au devenit mai lipsiți de respect, iar numărul foarte mare de turiști a făcut ca, uneori, să ne fie practic imposibil să ieșim pe ușa casei”, a explicat acesta.

O problemă tot mai mare și în Italia

Turismul excesiv provoacă nemulțumiri și în alte destinații europene, unde dezvoltarea sectorului turistic intră în conflict cu nevoile comunităților locale.

În Vieste, una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din regiunea italiană Puglia, locuitorii reclamă dificultăți tot mai mari în găsirea unei locuințe de închiriat pe termen lung. O parte dintre proprietăți sunt destinate turiștilor, în special în sezonul estival, ceea ce reduce oferta disponibilă pentru cei care locuiesc în oraș pe tot parcursul anului.

Daniel, un localnic intervievat de publicația Fanpage.it, susține că situația a devenit o problemă socială pentru comunitate.

„În Vieste, ne confruntăm cu o adevărată urgență socială care îi sufocă pe locuitori. Găsirea unei locuințe de închiriat pe tot parcursul anului a devenit imposibilă. Țesătura urbană și rezidențială a orașului a fost complet monopolizată de închirieri turistice pe termen scurt și de pensiuni”, a declarat acesta.

Vieste, situat în zona Gargano, este cunoscut pentru plajele sale, apa limpede și centrul istoric cu străzi înguste și case albe. Popularitatea destinației atrage numeroși vizitatori, mai ales în timpul verii.

Potrivit lui Daniel, proprietarii sunt tot mai interesați să își închirieze locuințele turiștilor pentru perioade scurte, în loc să le ofere spre închiriere pe tot parcursul anului. În aceste condiții, localnicii care caută o locuință stabilă ajung să concureze cu o piață orientată spre turism.

„Nu se mai poate locui aici, locuitorii sunt dați afară din casele lor pentru a face loc turiștilor”, a acuzat acesta.