Rezultatele scrutinului anticipat din 29 noiembrie ar putea redesena harta politică a Spaniei. Partidul Popular, de centru-dreapta, conduce în sondaje, în timp ce socialiștii premierului Pedro Sánchez riscă să piardă bastioane electorale istorice. Formațiunea Vox, de extremă dreapta, ar putea deveni un actor decisiv în formarea viitorului guvern.

Barcelona ar putea înclina balanța în alegeri Foto: Pexels

Alegerile parlamentare anticipate din Spania ar putea aduce schimbări importante pe scena politică, inclusiv pierderea unor teritorii considerate de zeci de ani fiefuri electorale ale Partidului Socialist (PSOE), condus de premierul Pedro Sánchez.

Unul dintre cele mai importante riscuri pentru socialiști este pierderea provinciei Sevilia, singura în care formațiunea a câștigat toate alegerile parlamentare organizate după revenirea democrației, în 1977, în urma morții dictatorului Francisco Franco, în 1975.

Aceasta este doar una dintre schimbările anticipate de sondaje înaintea scrutinului din 29 noiembrie.

Partidul Popular (PP), de centru-dreapta, se află pe primul loc în intențiile de vot, în timp ce formațiunea Vox, de extremă dreapta, este creditată cu locul al treilea. Rezultatul acesteia ar putea fi suficient pentru a permite conservatorilor să formeze un guvern de coaliție.

Socialiștii lui Sánchez sunt pe locul al doilea, însă fragmentarea partidelor mai mici de stânga le reduce șansele de a obține o majoritate parlamentară.

De la fiefuri electorale aflate în declin la localități care anticipează rezultatul național și regiuni cu identitate politică puternică, cinci zone vor fi deosebit de importante în noaptea alegerilor.

1. Sevilia, Andaluzia – bastionul socialist aflat sub presiune

Andaluzia este una dintre cele mai importante regiuni electorale ale Spaniei, atât datorită populației numeroase, cât și numărului mare de mandate pe care le trimite în Congresul Deputaților.

Regiunea găzduiește provincia Sevilia, singura în care Partidul Socialist a câștigat fiecare scrutin parlamentar organizat după revenirea democrației, în 1977.

Pedro Sánchez a ales să-și lanseze campania electorală în acest oraș din sudul țării, într-un gest care arată importanța păstrării și recâștigării sprijinului electoral în regiune.

Popularitatea socialiștilor a scăzut însă în ultimii ani, inclusiv pe fondul unor scandaluri care au afectat imaginea partidului.

La ultimele alegeri parlamentare, PSOE a obținut 37% din voturile din provincia Sevilia, în timp ce Partidul Popular s-a clasat la puțin peste trei puncte procentuale în urmă.

Rezultatul contrastează puternic cu performanțele socialiștilor din anii 1980 și 1990, când formațiunea obținea, în medie, peste jumătate din voturile provinciei la fiecare scrutin parlamentar.

Sondajele indică însă posibilitatea ca Partidul Popular să câștige Sevilia la alegerile din 29 noiembrie.

O asemenea evoluție ar reprezenta o înfrângere istorică pentru socialiști și un semnal al schimbării echilibrului politic din Andaluzia.

2. La Cañada de Verich, Aragón – localitatea care anticipează câștigătorul

Regiunea Aragón, din nord-estul Spaniei, are o reputație aparte: din 1977, alegătorii săi au votat de fiecare dată cu partidul care a câștigat ulterior alegerile la nivel național.

Din acest motiv, Aragón este supranumită uneori „Ohio-ul Spaniei”, prin comparație cu statul american cunoscut pentru capacitatea sa de a anticipa rezultatul alegerilor prezidențiale.

Regiunea cuprinde trei provincii – Huesca, Zaragoza și Teruel – care reflectă diferențele demografice și economice existente în întreaga țară.

Zaragoza este un important centru urban, în timp ce zonele rurale din Huesca și Teruel seamănă cu alte regiuni slab populate ale Spaniei, cunoscute sub denumirea de „España vaciada”, adică „Spania golită”, o referire la depopularea comunităților rurale.

În Aragón există și câteva localități foarte mici ale căror rezultate electorale au coincis în mod repetat cu rezultatul național.

Un exemplu este La Cañada de Verich, unde, în 2023, cei 63 de alegători au votat pentru partidul care a câștigat alegerile la nivel național. A fost a 14-a oară consecutiv când comunitatea a anticipat rezultatul scrutinului.

Pentru alegerile din 29 noiembrie, sondajele indică o victorie a Partidului Popular în Aragón, în concordanță cu estimările privind rezultatul național.

Regiunea va fi urmărită din două motive: rezultatele sale ar putea oferi indicii timpurii despre câștigătorul alegerilor sau, dacă vor contrazice tendința națională, ar putea pune sub semnul întrebării reputația sa de barometru electoral.

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3. Țara Bascilor – ascensiunea naționaliștilor de stânga

Politica regională și identitatea culturală distinctă a Țării Bascilor ocupă un loc important în actuala campanie electorală.

Formațiunea naționalistă de stânga EH Bildu speră să obțină pentru prima dată cele mai multe voturi la nivelul regiunii.

Unii dintre membrii partidului au avut în trecut legături cu organizația separatistă bască ETA, responsabilă pentru moartea a peste 800 de persoane înainte de dizolvarea sa, în 2018.

În ultimul deceniu, EH Bildu s-a transformat însă într-o formațiune politică apropiată de partidele ecologiste de stânga din Europa.

Partidul a înregistrat progrese importante de la participarea la alegerile parlamentare din 2015. Ponderea sa în voturile din Țara Bascilor a crescut de la 15% la 24% în 2023.

Sondajele actuale indică faptul că EH Bildu ar putea obține cele mai multe mandate în provincia Biscaya.

Un asemenea rezultat ar reprezenta o lovitură importantă pentru Partidul Naționalist Basc, de centru-dreapta, care a câștigat cele mai multe voturi în regiune la majoritatea alegerilor organizate până acum.

O victorie a EH Bildu ar confirma integrarea formațiunii în politica mainstream și ar putea pregăti terenul pentru confruntări politice cu o eventuală coaliție între Partidul Popular și Vox.

4. Barcelona, Catalonia – voturile care pot decide viitorul guvern

Catalonia, regiunea separatistă din nord-estul Spaniei, este un alt teritoriu esențial pentru rezultatul alegerilor.

Regiunea trimite în Congres al doilea cel mai mare număr de deputați, după Madrid. Mulți dintre aceștia ajung să joace un rol decisiv în negocierile pentru formarea guvernului, atunci când niciun partid nu obține majoritatea.

Peisajul politic catalan este fragmentat, iar opțiunile alegătorilor sunt influențate atât de problema independenței, cât și de tradiționalele diferențe ideologice dintre stânga și dreapta.

Rezultatele pot varia considerabil de la o provincie la alta. Niciuna dintre cele patru provincii catalane nu a votat pentru același partid la fiecare scrutin organizat după 1997.

Pentru Pedro Sánchez, șansele deja reduse de a forma o nouă coaliție vor depinde în mare măsură de rezultatul Stângii Republicane din Catalonia (ERC).

În același timp, dreapta politică se confruntă cu apariția unei noi formațiuni anti-imigrație, Alianța Catalană, care încearcă să atragă alegătorii conservatori.

Partidul nu participă la actualele alegeri, însă unii analiști consideră că tonul mai moderat adoptat recent de Vox în privința Cataloniei ar putea reprezenta o încercare de a atrage o parte dintre alegătorii care ar fi putut susține noua formațiune.

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Potrivit unei analize publicate de cotidianul El País, Barcelona are cel mai mare număr de mandate încă disputate la nivel național, după Madrid.

Partidele care vor reuși să obțină aceste locuri ar putea influența decisiv calculele pentru formarea viitoarei majorități parlamentare.

5. Murcia și restul Spaniei – miza ascensiunii Vox

Formațiunea de extremă dreapta Vox speră să intre pentru prima dată la guvernare după alegerile din 29 noiembrie.

Partidul a obținut primul său mandat în parlamentul național în 2019. În același an, a câștigat cele mai multe voturi în provincia Murcia, de pe coasta mediteraneeană, devenită între timp unul dintre principalele sale bastioane electorale.

Succesul Vox la scrutinul actual nu va depinde neapărat de câștigarea unor provincii întregi, ci mai ales de capacitatea partidului de a-și crește ponderea voturilor în cât mai multe regiuni.

Un rezultat mai bun la nivel național i-ar permite să obțină mai multe mandate și să aibă o poziție mai puternică în eventualele negocieri pentru formarea unei coaliții cu Partidul Popular.

Sondajele indică faptul că Murcia ar putea fi dominată de cele două formațiuni conservatoare, PP și Vox, care ar putea obține împreună opt dintre cele zece mandate disponibile.

La nivel național, Vox este creditat cu aproximativ 18% din voturi.

Un asemenea rezultat ar consolida poziția formațiunii de extremă dreapta și ar putea transforma partidul într-un partener indispensabil pentru conservatori în încercarea de a prelua guvernarea.

Cele cinci zone vor oferi indicii importante despre direcția politică a Spaniei: dacă socialiștii își mai pot păstra bastioanele istorice, dacă naționaliștii basci își pot extinde influența și, mai ales, cât de mult va crește Vox, formațiunea care ar putea înclina balanța în negocierile pentru viitorul guvern.