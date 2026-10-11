Țara care plătește 2.000 de euro pentru a explora insule și a descrie mirosuri: ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a obține jobul

O oportunitate neobișnuită de muncă este disponibilă în Finlanda, unde o organizație din domeniul turismului caută o persoană care să exploreze un arhipelag și să descrie mirosurile întâlnite. Candidatul selectat va petrece între cinci și șapte zile în mijlocul naturii, în perioada mai-iunie 2027, și va primi 2.000 de euro brut. Cheltuielile de transport și cazare vor fi acoperite de organizatori.

Finlanda, una dintre țările cu cele mai multe insule din lume Foto: Shuterstock

Inițiativa aparține Visit Turku Archipelago, organizația care promovează turismul în arhipelagul Turku, o regiune finlandeză cunoscută pentru numeroasele sale insule și peisajele naturale.

Scopul proiectului este de a prezenta destinația prin intermediul mirosurilor care îi definesc atmosfera, de la briza sărată a mării și parfumul pădurilor de pini până la aroma pâinii proaspăt coapte.

Potrivit publicației finlandeze Saaristo, persoana selectată va trebui să observe aceste detalii și să transforme experiențele olfactive în povești captivante pentru public.

Un job de câteva zile, cu transportul și cazarea plătite

Activitatea se va desfășura pe insulele arhipelagului Turku, timp de cinci până la șapte zile, în intervalul mai-iunie 2027.

Candidatul va trebui să exploreze împrejurimile, să identifice mirosurile specifice locului și să descrie senzațiile pe care acestea le provoacă. Vor fi luate în considerare atât aromele naturale, precum cele ale vegetației și ale mării, cât și mirosurile asociate vieții cotidiene.

Organizatorii își doresc ca regiunea să fie prezentată din perspectiva unei persoane din afara comunității locale. Astfel, experiențele vor putea fi relatate fără influența unei legături personale cu locul.

Pe lângă explorarea insulelor și descrierea mirosurilor, persoana angajată va realiza fotografii și videoclipuri care vor fi publicate pe canalele de socializare ale Visit Turku Archipelago.

La finalul șederii, aceasta va trebui să prezinte o evaluare generală a aromelor descoperite pe parcursul experienței.

Pentru întreaga activitate, remunerația este de 2.000 de euro brut. Oferta include și acoperirea cheltuielilor de transport și cazare, precum și zilele libere prevăzute în condițiile colaborării.

Ce condiții trebuie să îndeplinești pentru a aplica

Oferta se adresează persoanelor care au împlinit cel puțin 18 ani și care se simt confortabil în fața camerei. De asemenea, candidații trebuie să dispună de echipamentul necesar pentru realizarea de fotografii și videoclipuri.

Nu sunt solicitate studii de specialitate și nici experiență profesională în analiza mirosurilor. În schimb, organizatorii caută o persoană capabilă să observe detalii, să descrie senzații și să comunice într-un mod original.

Un element important în procesul de selecție este capacitatea de a transforma mirosurile în povești interesante, ușor de înțeles și de urmărit de către public.

Cum te poți înscrie

Persoanele interesate trebuie să realizeze un videoclip scurt și să îl publice pe Instagram sau TikTok.

În material, candidatul trebuie să se prezinte, să aleagă un obiect și să îi descrie mirosul, explicând într-un mod cât mai expresiv senzațiile pe care acesta le evocă. După publicarea materialului, candidații trebuie să completeze formularul de înscriere disponibil pe site-ul oficial al inițiativei.

Potrivit informațiilor publicate de organizatori, nu vor fi organizate interviuri. Selecția se va face în funcție de videoclipul prezentat, de prezența candidatului pe rețelele de socializare și de răspunsurile oferite în formularul de candidatură.

Termenul-limită pentru înscriere este 25 octombrie 2026, iar numele persoanei selectate va fi anunțat pe 17 noiembrie 2026.

Prin această inițiativă, Visit Turku Archipelago încearcă să promoveze arhipelagul Turku printr-o abordare diferită de cea a campaniilor turistice obișnuite.