Ciprian Ciucu anunță că panourile cu mesaje anticezariană vor fi eliminate din București: „Am luat decizia să intervenim”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că două dintre cele mai mari companii de publicitate outdoor din București au acceptat să elimine mesajele cu caracter anticezariană de pe panourile publicitare pe care le dețin în Capitală, în urma unei solicitări venite din partea autorităților locale.

Potrivit edilului, intervenția a fost realizată prin intermediul Poliția Locală București, iar reacția companiilor a fost una promptă.

„La cererea noastră, prin Poliția Locală București, două mari firme de publicitate outdoor se conformează și au fost de acord să dea jos mesajul anticezariană de pe toate panourile pe care le dețin în București. Una din zona centrală și cealaltă din restul orașului. Mai este o firmă care are panouri cu acest tip de mesaj în Sectorul 3, dar nu ne-a transmis vreun răspuns până acum”, a transmis Ciprian Ciucu, pe FB.

Acesta a precizat că, deși responsabilitatea autorizării panourilor publicitare aparține primăriilor de sector, iar conținutul reclamelor este stabilit prin contracte comerciale, autoritățile au ales să intervină apelând la responsabilitatea companiilor implicate.

„Chiar dacă primăriile de sector autorizează amplasamentele panourilor, iar companiile care le dețin fac contracte și urcă reclamele plătite, am luat decizia să intervenim, făcând apel la buna credință a acestor companii (cadru legal de validare ex-ante a mesajelor nu există). Astfel că toate panourile celor două mari companii de afișaj vor fi neutralizate luni, după cum ne-au anunțat. Le mulțumim pentru responsabilitate!”, a adăugat edilul.

De asemenea, Ciucu a subliniat că susține libertatea de exprimare, însă consideră esențial ca mesajele din spațiul public să fie aliniate cu datele științifice și recomandările medicale. „Susțin libertatea de exprimare! În același timp este important pentru sănătatea societății noastre să oferim mesaje care sunt susținute de către știință și lumea medicală”, a afirmat acesta.

Edilul a mai spus că situația l-a determinat să analizeze posibilitatea modificării regulamentului privind publicitatea stradală, astfel încât să existe un mecanism de intervenție ulterioară în cazuri similare.

„Acest episod m-a făcut să reflectez la oportunitatea amendării regulamentului de publicitate stradală în sensul introducerii unui mecanism prin care, ex-post, la cererea unei comisii, astfel de mesaje și situații să fie evitate. Nu am ajuns la o concluzie, este un subiect ce trebuie dezbătut temeinic deoarece, pe de cealaltă parte, trebuie să evităm posibilele abuzuri și cenzura. Dumneavoastră ce spuneți?”, a mai spus primarul Ciucu.