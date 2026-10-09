Un sat medieval din regiunea italiană Abruzzo, care ajunsese aproape pustiu, a devenit o destinație turistică internațională după ce un antreprenor a început să cumpere și să restaureze casele abandonate.

A transformat casele vechi în camere de hotel Foto: Sextantio /FB

Daniele Kihlgren, omul care a transformat localitatea Santo Stefano di Sessanio într-un hotel neobișnuit, a murit la vârsta de 60 de ani, pe 7 octombrie 2026, la Roma, în urma complicațiilor provocate de o pneumonie bilaterală acută, potrivit presei italiene.

În loc să construiască un hotel obișnuit, antreprenorul a avut o idee neobișnuită: să transforme întreaga localitate într-un spațiu de cazare, păstrând arhitectura și atmosfera de odinioară. Proiectul său a devenit un model de valorificare a patrimoniului istoric prin turism.

A transformat casele vechi în camere de hotel Foto: Sextantio /FB

Santo Stefano di Sessanio, aflat în munții din centrul Italiei, a ajuns cunoscut în întreaga lume datorită acestei inițiative, care a îmbinat conservarea clădirilor vechi cu dezvoltarea turismului. Casele de piatră, străduțele înguste și construcțiile tradiționale au fost readuse la viață, iar satul a început să atragă vizitatori din numeroase țări.

Satul medieval care risca să dispară

Santo Stefano di Sessanio se află în regiunea Abruzzo, în provincia L’Aquila, la o altitudine de peste 1.200 de metri, în apropierea masivului Gran Sasso. Localitatea este cunoscută pentru arhitectura sa medievală, casele construite din piatră și peisajele montane care o înconjoară.

. Daniele Kihlgren, omul care a transformat localitatea Santo Stefano di Sessanio într-un hotel Foto: Sextantio /FB

Timp de decenii, depopularea a afectat satul, iar numeroase locuințe au fost abandonate. Plecarea oamenilor și lipsa activităților economice puneau în pericol atât clădirile, cât și tradițiile locale.

La sfârșitul anilor ’90, Daniele Kihlgren, un antreprenor milanez, a descoperit localitatea în timpul unei călătorii cu motocicleta prin Abruzzo. A fost impresionat de felul în care satul își păstrase caracterul istoric, în ciuda degradării și a depopulării.

Santo Stefano di Sessanio se află în regiunea Abruzzo Foto: Sextantio /FB

În 1999, a început să cumpere clădiri din localitate și să le restaureze, urmărind să păstreze cât mai mult din construcțiile originale. În loc să ridice hoteluri moderne într-un sat vechi, a ales să redea utilitate locuințelor care riscau să se degradeze definitiv.

A transformat casele vechi în camere de hotel

Din proiectul lui Daniele Kihlgren a luat naștere Sextantio Albergo Diffuso, un concept hotelier neobișnuit, în care camerele sunt amenajate în mai multe case vechi restaurate din sat, în loc să fie reunite într-o singură clădire.

Sextantio este numele proiectului hotelier dezvoltat de antreprenor, iar expresia italiană „albergo diffuso” înseamnă „hotel răspândit”. Conceptul presupune folosirea mai multor clădiri existente dintr-o localitate pentru cazare, în locul unui hotel construit într-un singur loc.

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Clădirile au fost renovate Foto: Sextantio /FB

În cazul Santo Stefano di Sessanio, turiștii sunt găzduiți în case tradiționale de piatră, răspândite pe străduțele înguste ale satului. Piața localității funcționează ca un fel de recepție, iar distanțele dintre clădiri fac parte din experiența oaspeților, care descoperă satul în timp ce se deplasează între spațiile de cazare.

Restaurarea a fost concepută astfel încât să păstreze identitatea caselor. Piatra, lemnul, zidurile și numeroase elemente tradiționale au fost integrate în camere, fără ca vechile construcții să-și piardă caracterul. Intervențiile moderne, precum sistemele de încălzire, au fost introduse discret, pentru a nu schimba aspectul istoric al clădirilor.

Luxul, fără să dispară autenticitatea

Pentru Daniele Kihlgren, restaurarea nu însemna doar repararea unor clădiri vechi și amenajarea unor camere confortabile. Proiectul urmărea să păstreze legătura dintre arhitectură, istoria locului și tradițiile comunității.

Antreprenorul a mizat pe o idee diferită de luxul hotelurilor moderne: farmecul imperfecțiunilor, urmele trecerii timpului și unicitatea fiecărei încăperi. Camerele au păstrat piatra, lemnul, elementele din fier și obiectele tradiționale, în timp ce facilitățile moderne au fost integrate discret.

Amenajările au fost gândite astfel încât tehnologia să nu devină elementul central.

Proiectul a acordat atenție și istoriei cotidiene a comunității. Obiectele folosite în gospodării, textilele, păturile, ustensilele și tehnicile tradiționale au contribuit la reconstituirea atmosferei de odinioară.

Proiectul a devenit un model internațional

Inițiativa a contribuit la creșterea notorietății satului și la dezvoltarea activităților legate de turism. Casele restaurate au primit o nouă întrebuințare, iar localitatea a căpătat o perspectivă economică diferită de cea pe care o avea în perioada depopulării. Proiectul a creat locuri de muncă și a atras turiști din întreaga lume.

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După experiența din Santo Stefano di Sessanio, antreprenorul a continuat să investească în patrimoniul istoric. Un alt proiect important a fost Sextantio Le Grotte della Civita, în Matera, unde spațiile de cazare au fost amenajate în vechi locuințe săpate în stâncă și în încăperi subterane.

Cine a fost Daniele Kihlgren

Născut la Milano, într-o familie cu origini suedeze și legături cu Abruzzo, Daniele Kihlgren a devenit cunoscut pentru felul în care a îmbinat afacerile cu protejarea patrimoniului. A susținut ideea că trecutul poate deveni o resursă economică, fără ca identitatea unui loc să fie sacrificată pentru profit.

Antreprenorul a vorbit public și despre problemele sale de sănătate. Potrivit presei italiene, contractase HIV la vârsta de 19 ani, în urma folosirii unui ac contaminat.

Moartea sa, la 60 de ani, readuce în atenție un proiect care a schimbat destinul unei localități amenințate de dispariție. Transformarea Santo Stefano di Sessanio a devenit un exemplu al modului în care patrimoniul arhitectural poate fi valorificat fără a fi înlocuit cu dezvoltări imobiliare noi.