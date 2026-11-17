Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, încearcă să obțină un rol direct în negocierile de pace pentru Ucraina, după ce a fost exclusă din echipa care va reprezenta Europa în discuțiile cu Rusia, mediate de Statele Unite. Oficialul european susține că tratatele Uniunii Europene îi conferă responsabilitatea principală în domeniul politicii externe și de securitate și afirmă că este pregătită să participe la negocieri.

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas. Foto: Profimedia

„Luați tratatele și citiți-le”, le-a transmis Kallas jurnaliștilor de la Bruxelles, întrebată de ce nu face parte din echipa europeană, relatează Politico.

„Cine se ocupă de chestiunile de securitate și de politică externă? (...) Îmi mențin poziția și sunt pregătită să negociez”, a adăugat aceasta.

Componența echipei europene a fost anunțată săptămâna trecută, la Dublin, de președintele Consiliului European, António Costa, după mai multe săptămâni de discuții privind reprezentarea Uniunii la negocierile dintre Rusia și Ucraina. Din delegație vor face parte consilieri pentru securitate națională din Franța, Germania, Polonia, Italia și Regatul Unit, precum și reprezentanți ai Comisiei Europene și ai Consiliului European. Kaja Kallas nu a fost inclusă.

Miniștrii de externe cer o poziție comună a Europei

Absența șefei diplomației europene a provocat nemulțumiri în rândul unor state membre. Miniștrii de externe ai Spaniei și Lituaniei au criticat luni, la Bruxelles, formula aleasă pentru reprezentarea Europei.

„Europa are nevoie de o singură voce. Nu putem vorbi la 27 de microfoane”, a declarat ministrul lituanian de Externe, Kęstutis Budrys, care a cerut stabilirea unui mandat clar și a unor proceduri pentru definirea poziției comune.

Unii diplomați europeni consideră că excluderea lui Kallas ar putea avea legătură cu criticile sale la adresa administrației președintelui american Donald Trump. Alții susțin că formatul a fost conceput pentru consilieri de securitate națională care raportează direct liderilor statelor. De altfel, nici secretarul de stat american Marco Rubio și nici ministrul rus de Externe Serghei Lavrov nu au participat la rundele recente de discuții.

Kallas coordonează pregătirea mandatului european

Chiar dacă nu face parte din echipa de negociere, Kallas încearcă să influențeze poziția pe care o va susține Uniunea Europeană. După reuniunea miniștrilor de Externe de luni, aceasta a declarat că statele membre își doresc să participe mai direct la discuțiile privind viitorul Ucrainei, nu doar să fie informate ulterior despre rezultatele acestora.

„Am pregătit deja, împreună cu miniștrii de externe, o listă cu cererile noastre maximale”, a afirmat Kallas, referindu-se la condițiile și concesiile pe care Rusia ar trebui să le accepte pentru continuarea negocierilor.

Potrivit unui oficial european, miniștrii de Externe vor lucra în următoarele săptămâni la definitivarea cererilor și la redactarea mandatului negociatorilor europeni, înaintea unei noi runde de discuții programate la Abu Dhabi. O altă variantă luată în calcul este ca stabilirea mandatului să revină ambasadorilor statelor membre la UE.

Disputa privind rolul lui Kallas se înscrie într-o tensiune mai amplă între instituțiile europene. Comisia Europeană, condusă de Ursula von der Leyen, a preluat o parte importantă din gestionarea relațiilor cu Israelul, atribuții care reveneau anterior Serviciului European de Acțiune Externă, condus de Kallas. În plus, o inițiativă franco-germană de reorganizare a serviciului diplomatic european ar putea duce la integrarea sa mai strânsă în Comisie.

Între timp, poziția Moscovei privind participarea europenilor la negocierile de pace rămâne neclară. Deși reprezentanții americani au afirmat săptămâna trecută că Rusia ar fi deschisă unei asemenea participări, Kremlinul a transmis luni că nu a fost încheiat niciun acord în acest sens.

SUA vor să faciliteze discuții directe între Rusia și statele europene

Statele Unite se concentrează în prezent pe facilitarea unui dialog direct între Rusia și partenerii europeni ai Washingtonului, precum și pe pregătirea agendei pentru următoarea rundă de negocieri privind încheierea războiului din Ucraina. Anunțul a fost făcut pe 14 noiembrie de emisarul american Jared Kushner. „Prioritatea noastră este acum să facilităm dialogul direct între Moscova și partenerii europeni și să pregătim agenda pentru următoarea rundă de negocieri trilaterale”, a scris Kushner într-un mesaj publicat pe platforma X.