SUA vor să faciliteze discuții directe între Rusia și statele europene, după negocierile de pace de la Abu Dhabi

Statele Unite se concentrează în prezent pe facilitarea unui dialog direct între Rusia și partenerii europeni ai Washingtonului, precum și pe pregătirea agendei pentru următoarea rundă de negocieri privind încheierea războiului din Ucraina. Anunțul a fost făcut pe 14 noiembrie de emisarul american Jared Kushner.

Jared Kushner, ginerele lui Donald Trump Foto: Facebook

Kushner și emisarul Steve Witkoff au avut întâlniri separate cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderul rus Vladimir Putin, după două zile de negocieri mediate de Statele Unite între delegațiile ucraineană și rusă, desfășurate la Abu Dhabi.

Discuțiile s-au încheiat fără progrese concrete în privința unui acord mai amplu de încetare a focului sau a unui tratat de pace.

„Prioritatea noastră este acum să facilităm dialogul direct între Moscova și partenerii europeni și să pregătim agenda pentru următoarea rundă de negocieri trilaterale”, a scris Kushner într-un mesaj publicat pe platforma X.

Oficialul american a subliniat că NATO va continua să reprezinte un „pilон esențial” al securității europene, iar Ucraina trebuie să beneficieze de garanții de securitate credibile.

Kushner a precizat, de asemenea, că în urma discuțiilor au apărut mai multe idei noi, care sunt analizate în prezent. Unele dintre acestea ar putea duce direct la progrese în negocieri, în timp ce altele ar putea fi transformate în propuneri menite să reducă diferențele dintre pozițiile părților.

Pe 13 noiembrie, președintele Volodimir Zelenski le-a declarat jurnaliștilor că o nouă propunere americană aflată în discuție ar prevedea aderarea Ucrainei la NATO în schimbul retragerii trupelor ucrainene din teritoriile pe care Kievul încă le controlează.

„Americanii au ridicat următoarea întrebare: «Ce s-ar întâmpla dacă Ucraina ar adera la NATO? Ar fi Ucraina dispusă să se retragă din Donbas?» A fost pentru prima dată când această chestiune a fost pusă în discuție”, a afirmat Zelenski.

Regiunea Donbas, situată în estul Ucrainei, cuprinde regiunile administrative Donețk și Lugansk. Rusia a ocupat parțial aceste teritorii în 2014, însă forțele ruse nu au reușit până în prezent să le cucerească în totalitate.