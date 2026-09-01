Istoria se repetă în familia Macron. Fiica primei doamne a Franței, relație cu un student cu 20 de ani mai tânăr

Fiica primei doamne a Franței, Brigitte Macron, s-a îndrăgostit de un student cu 20 de ani mai tânăr decât ea, o coincidență surprinzătoare, care amintește de relația mamei sale cu președintele francez.

Tiphaine Auzière, fiica lui Brigitte Macron și iubitul său mai tânăr/ FOTO:@FranceNews2 Foto: X@FranceNews24

Tiphaine Auzière, în vârstă de 42 de ani, pare complet cucerită de noul ei partener, Antoine Lecomte, de 22 de ani, potrivit unei fotografii publicate pe rețelele de socializare, realizată în timpul unei vacanțe a celor doi la Amsterdam, scrie The Sun.

Diferența de 20 de ani dintre ei amintește izbitor de cea dintre Brigitte, în vârstă de 73 de ani, și președintele francez Emmanuel Macron, de 48 de ani.

Potrivit unor informații, Tiphaine și Lecomte s-au cunoscut în această vară, la Le Touquet, o stațiune elegantă de pe coasta de nord-vest a Franței. Tânărul, student la afaceri, lucra acolo ca instructor de kitesurfing și, ulterior, a început să o inițieze pe Tiphaine în utilizarea unui tip de placă electrică de surf.

Un apropiat al fiicei vitrege a președintelui francez a declarat pentru revista Gala că atracția dintre cei doi a fost evidentă încă de la început, cei doi având pasiuni comune, printre care dragostea pentru Le Touquet și pentru senzații tari, dar și pentru călătorii și antreprenoriat.

Noua relație survine după despărțirea Tiphainei, în mai 2026, de Cyril Hanouna, un cunoscut și controversat prezentator TV francez. Potrivit unor surse, Tiphaine i l-a prezentat deja pe Lecomte celor doi copii ai săi, Élise, de 12 ani, și Aurèle, de 10 ani.

Povestea soților Macron

Președintele Macron avea doar 15 ani, elev, atunci când a cunoscut-o pentru prima dată pe Brigitte. Aceasta era, la acea vreme, o femeie căsătorită, mamă a trei copii, și profesoară la școala privată La Providence din Amiens, unde învăța viitorul președinte. Părinții lui Macron l-au retras de la această școală după ce relația celor doi a ieșit la iveală.

Mama președintelui, Françoise Nogues-Macron, a povestit ulterior că familia „pur și simplu nu putea crede" ce se întâmplă și că, atunci când Emmanuel a cunoscut-o pe Brigitte, nu au putut spune doar atât: „Ce minunat". Ea a adăugat că ceea ce conta pentru ea nu era faptul că fiul ei avea o relație cu Brigitte, ci faptul că era în siguranță și că nu existau probleme. Tatăl președintelui, Jean-Michel, a mărturisit că „aproape a căzut de pe scaun" atunci când a aflat vestea.

Tiphaine este unul dintre cei trei copii vitregi ai lui Emmanuel Macron, din căsătoria acestuia cu Brigitte. Președintele francez nu are copii biologici. Tiphaine avea doar nouă ani atunci când a început relația dintre Emmanuel și Brigitte.

Într-un interviu din 2018, ea a povestit că cei doi erau vizibil îndrăgostiți, iar situația a fost, în același timp, evidentă și foarte dificilă pentru familie. Fiica Brigittei a adăugat că ea și frații săi, Sébastien și Laurence, au încercat „să sufere cât mai puțin posibil" atunci când părinții lor au divorțat, în 2006.

Macron s-a căsătorit cu Brigitte atunci când el avea 29 de ani, iar ea, 54.

Potrivit unor surse, Brigitte este încântată de noua relație a fiicei sale. O sursă a declarat pentru Gala că reacția ei a fost cea a oricărei mame — singurul lucru care contează pentru ea este fericirea fiicei sale, motiv pentru care este bucuroasă să o vadă împlinită, și că abia așteaptă să îl cunoască pe Antoine.

Vestea vine după ce, la începutul anului 2025, Tiphaine s-a despărțit de fostul ei partener, Antoine Choteau, alături de care fusese timp de 15 ani.