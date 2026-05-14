Noi acuzații apărute într-o carte susțin că Emmanuel Macron ar fi avut schimburi de mesaje cu o actriță celebră. Acest lucru ar fi declanșat o reacție tensionată din partea soției sale, Brigitte Macron, într-un episod petrecut în avionul prezidențial.

Brigitte Macron ar fi avut o reacție de furie după ce ar fi descoperit pe telefonul lui Emmanuel Macron mesaje considerate prea intime schimbate cu actrița franco-iraniană Golshifteh Farahani, potrivit unor informații apărute într-o nouă carte dedicată cuplului prezidențial francez, scrie the sun.

Episodul ar fi stat la baza momentului devenit viral de anul trecut, surprins în avionul prezidențial în timpul unei deplasări în Vietnam, în care Prima Doamnă pare că îl împinge pe președintele Franței în zona feței.

La acel moment, imaginile au fost interpretate oficial drept o „joacă” între soți, însă au generat speculații intense în presa internațională.

Informațiile apar în volumul „An (almost) perfect couple”, semnat de jurnalistul Florian Tardif, editor politic la Paris Match. Autorul susține că Brigitte Macron ar fi descoperit accidental mesaje schimbate între soțul său și actrița Golshifteh Farahani, ceea ce ar fi declanșat tensiunea dintre cei doi.





Potrivit aceleiași surse, Emmanuel Macron ar fi întreținut timp de mai multe luni o „relație platonică” cu actrița iraniană stabilită în Franța.

Tardif afirmă însă că unele dintre schimburile de mesaje ar fi depășit cadrul unei simple relații de prietenie, fiind citat un mesaj atribuit președintelui francez: „Te găsesc foarte atrăgătoare”.

Cartea susține, de asemenea, că peste 70 de surse ar fi fost consultate pentru documentarea acestor informații, inclusiv persoane apropiate de cercul primei doamne franceze. Până în prezent, însă, veridicitatea acestor afirmații nu a fost confirmată independent.

Reprezentanții Brigitte Macron resping categoric aceste acuzații. O sursă apropiată Primei Doamne a declarat pentru presa internațională că aceasta neagă faptul că ar fi verificat telefonul soțului său sau că incidentul din avion ar avea vreo legătură cu actrița menționată.

Nici Palatul Élysée nu a oferit un punct de vedere oficial detaliat după apariția cărții. În trecut, instituția a catalogat imaginile cu presupusa altercație drept interpretări exagerate sau „fake news”, ulterior descriind episodul drept o simplă interacțiune glumeață între soți.

La rândul său, Emmanuel Macron a minimalizat incidentul, afirmând că imaginile au fost scoase din context și că a fost vorba despre un moment de relaxare în cadrul relației de cuplu. Cu toate acestea, secvențele video au fost intens distribuite în mediul online și comentate inclusiv de lideri politici internaționali.

Golshifteh Farahani a respins anterior orice speculații privind o relație cu președintele Franței, însă nu a comentat până acum noile acuzații apărute în carte.

Golshifteh Farahani este o actriță de origine iraniană, stabilită în Franța, cunoscută pentru cariera sa internațională în film, cu roluri în producții de la Hollywood și cinematografia europeană. Exilată din Iran, aceasta a devenit o voce critică la adresa regimului de la Teheran.