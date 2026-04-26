Tristețea primei doamne a Franței, după 9 ani la Palatul Élysée. „Am văzut întunecimea lumii, prostia, răutatea”

Soţia preşedintelui francez Emmanuel Macron, Brigitte Macron, declară că ”uneori este mai tristă decât (era) vreodată” înainte să se instaleze la Palatul Élysée împreună cu soţul său, evocând bilanţul personal al celor nouă ani, într-un interviu publicat duminică de săptămânalul financiar francez La Tribune.

”Înainte aveam o viaţă normală, copii, un loc de muncă, suişuri şi coborâşuri, ca toată lumea. Aici, aceşti ani au trecut atât de repede. Au fost atât de intenşi. Am văzut întunecimea lumii, prostia, răutatea. Sunt uneori mai tristă decât am fost vreodată înainte”, a declarat soţia lui Emmanuel Macron, care urmează să plece de la Palatul Elysée în 2027, după două mandate.

”Uneori îmi este dificil să văd cerul albastru (...). Am momente de pesimism pe care nu le aveam înainte”, mărturiseşte ea în acest interviu acordat la Palatul Élysée, scrie News.

Fosta profesoară de franceză, care a fost hărţuită pe Internet, spune că să-şi scrie gândurile o ajută ”mult”.

În ianuarie, mai mulţi hărţuitori cibernetici ai lui Brigitte Macron, acuzaţi de difuzare sau răspândire de insulte şi zvonuri legate de genul său şi de diferenţa de vârstă faţă de preşedinte, au fost condamnaţi la pedepse de până la şase luni de închisoare, însă majoritatea au fost condamnaţi cu suspendare.

Relaţia lui Emmanuel Macron, în vârstă de 48 de ani, cu soţia sa Brigitte, în vârstă de 73 de ani, pe care a cunoscut-o pe când preda teatru în liceul în care studia, face obiectul unei difuzări masive de informaţii false, împotriva cărora cuplul s-a hotărât până la urmă să lupte în justiţie, atât în Franţa, cât şi în Statel Unite.

Brigitte Macron le-a spus anchetatorilor, atunci când a depus o plângere, la sfârşitul lui august 2024, că zvonul care o prezenta ca fiind o femeie transsexuală a avut ”un răsunet foarte puternic” atât asupra anturajului său, cât şi asupra sa însăşi.