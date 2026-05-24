Noi dezvăluiri despre viața ascunsă a cuplului Macron. Brigitte Macron, „foarte geloasă“ pe femeile „prădătoare” din jurul președintelui

Brigitte Macron este convinsă că femeile din anturajul președintelui francez ar fi „prădătoare” dispuse să îi seducă soțul, potrivit jurnalistului care semnează noile dezvăluiri dintr-o carte cu accente incendiare, alimentată și de controversa „mesajelor cochete” atribuite lui Emmanuel Macron.

Brigitte și Emmanuel Macron/FOTO:Profimedia
Cuplul prezidențial francez se află din nou în centrul atenției publice, după ce în spațiul mediatic au apărut relatări privind o presupusă „relație platonică” între Emmanuel Macron și actrița iraniană Golshifteh Farahani. În paralel, imaginile surprinse la sosirea într-o vizită în Vietnam, în care prima doamnă pare să își împingă ușor soțul, au alimentat și mai mult speculațiile.

Președintele francez a minimalizat incidentul, vorbind despre „tachinări și glume”, însă în culisele politice circulă de ani de zile zvonuri privind viața personală a liderului de la Élysée, scrie The Sun.

O carte care reaprinde tensiunile

Florian Tardif este redactorul politic al revistei Paris Match, iar noua sa carte, Un cuplu (aproape) perfect, a pus la zid cuplul prezidențial francez, descriind un climat tensionat în jurul primei doamne a Franței și al modului în care aceasta ar privi relațiile din anturajul prezidențial.

Potrivit autorului, Brigitte Macron ar fi dezvoltat o suspiciune constantă față de femeile din preajma soțului său, considerându-le potențiale „amenințări”.

„A știut întotdeauna că femeile sunt prădătoare… și de aceea este prudentă în relația cu ele”, susține Tardif. Acesta adaugă că această atitudine ar fi influențat indirect și componența echipei prezidențiale, dominată în mare parte de bărbați.

Analiza numirilor făcute de Emmanuel Macron în ultimii ani pare, într-adevăr, să indice un dezechilibru de gen în guvernările sale, cu o prezență feminină limitată în pozițiile-cheie.

Acuzații privind intervenții în echipa prezidențială

Cartea mai susține că prima doamnă ar fi manifestat interes direct față de recrutările de la Élysée, cerând să vadă fotografii ale candidatelor pentru diverse posturi și intervenind atunci când le considera „prea atrăgătoare”.

Potrivit relatării, Brigitte Macron ar fi reacționat ferm în anumite situații, respingând numirea unor femei în anturajul prezidențial. Surse citate de autor vorbesc și despre plecarea unor colaboratoare tinere din echipă, în contextul unor tensiuni interne.

Toate aceste acuzații sunt însă respinse categoric de reprezentanții primei doamne. Aceștia au declarat pentru presa franceză că Brigitte Macron neagă complet orice implicare în procesul de recrutare și că nu verifică telefonul președintelui.

Controversele din jurul „relației platonice”

În centrul speculațiilor se află și actrița iraniană Golshifteh Farahani, care a negat în mod repetat existența oricărei relații romantice cu președintele francez.

La rândul său, Florian Tardif insistă că informațiile sale sunt corecte, susținând că mai multe surse din anturajul prezidențial ar fi confirmat existența unei relații de apropiere între Emmanuel Macron și actriță.

În carte sunt redate și presupuse mesaje schimbate între cei doi, însă autenticitatea acestora nu a fost confirmată oficial.

O relație sub presiunea publică

Brigitte Macron, în vârstă de 73 de ani, ar trăi cu teama unei eventuale despărțiri, potrivit acelorași surse citate de autor. În discuții private, aceasta ar fi mărturisit îngrijorarea că întregul efort construit în jurul vieții alături de președinte s-ar putea destrăma.

În ciuda valului de speculații, atât Emmanuel Macron, cât și apropiații săi au respins constant acuzațiile legate de viața sa privată.

Cine este Golshifteh Farahani

Golshifteh Farahani este una dintre cele mai cunoscute actrițe iraniene, stabilită în Europa după ce a părăsit Iranul în urmă cu aproape două decenii. Cariera sa internațională include roluri în producții hollywoodiene precum „Corpul minciunilor” (2008) al lui Ridley Scott, „Pirații din Caraibe: Răzbunarea lui Salazar” (2017) și succesul Netflix „Extraction” (2020). După exil, actrița s-a stabilit în Franța, unde și-a continuat cariera artistică și a devenit o figură publică proeminentă, cu o prezență semnificativă și în mediul online.

