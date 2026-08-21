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Israelul provoacă furia aliaților occidentali cu planul de extindere a coloniilor în Cisiordania

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Planurile Israelului de a lansa licitații pentru construirea a aproximativ 1.200 de locuințe în colonii, într-o zonă cu importanță strategică din Cisiordania ocupată, au stârnit noi critici din partea marilor puteri occidentale.

operațiune cisiordania
Cisiordania FOTO AFP

Într-o declarație comună, Regatul Unit, Franța, Germania, Italia și Canada au calificat decizia drept „inacceptabilă” și au cerut Israelului „să retragă imediat planurile”, relatează BBC.

Toate coloniile israeliene sunt ilegale în conformitate cu dreptul internațional, iar, în urma presiunilor internaționale, Israelul a evitat timp de decenii să pună în aplicare planurile de construire în zona E1, la est de Ierusalim.

Mulți dintre aliații Israelului, precum și palestinienii, au susținut că această dezvoltare ar da o lovitură majoră speranțelor privind o soluție bazată pe două state, împărțind practic Cisiordania în două și izolând Ierusalimul de Est.

„Într-un moment de instabilitate gravă în Cisiordania, marcat de niveluri fără precedent ale violențelor comise de coloniști împotriva civililor și de restricții severe impuse economiei palestiniene, această decizie este cu atât mai îngrijorătoare”, se arată în declarația publicată joi de aliații europeni și Canada.

„Nu doar că [planurile] ne îndepărtează și mai mult de pace, dar subminează și mai mult poziția internațională a Israelului”, se adaugă în declarație.

Într-o declarație separată, secretarul general al ONU a afirmat, de asemenea, că planul E1 reprezintă o „amenințare existențială” la adresa unui stat palestinian teritorial continuu. Ministrul belgian de Externe a exprimat aceeași poziție.

În pofida unei contestații în instanță depuse de palestinienii beduini care locuiesc în zonă și de grupuri israeliene pentru pace, Ministerul israelian al Locuințelor a lansat miercuri o licitație pentru 1.234 dintre cele 3.401 de unități locative aprobate de guvernul israelian în luna august a anului trecut.

Proiectul se întinde pe aproximativ 12 kilometri pătrați între Ierusalimul de Est și colonia Maale Adumim.

La momentul anunțării planurilor, ministrul Finanțelor, Bezalel Smotrich, un politician ultranaționalist și susținător al coloniștilor, a declarat că ideea unui stat palestinian „este ștearsă”.

Termenul-limită pentru depunerea ofertelor este 19 octombrie, cu doar câteva zile înainte de alegerile generale din Israel, programate pentru 27 octombrie, ceea ce ar face mult mai dificil pentru orice viitor guvern să anuleze eventualele licitații lansate.

Israelul a construit aproximativ 160 de colonii, în care locuiesc 700.000 de evrei, de când a ocupat Cisiordania și Ierusalimul de Est în timpul războiului din Orientul Mijlociu din 1967. Aceste teritorii, alături de Fâșia Gaza, sunt revendicate de palestinieni pentru viitorul lor stat. Se estimează că aproximativ 3,3 milioane de palestinieni locuiesc alături de coloniști.

În pofida opoziției internaționale ferme, guvernele israeliene succesive au permis extinderea coloniilor.

Extinderea acestora s-a accelerat însă semnificativhttp:// după revenirea la putere a premierului Benjamin Netanyahu, la sfârșitul anului 2022, în fruntea unei coaliții de dreapta, favorabile coloniștilor, precum și după izbucnirea războiului din Gaza, declanșat de atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie 2023.

Oponenții proiectului E1 au avertizat că acesta ar împiedica practic înființarea unui stat palestinian, deoarece ar separa nordul Cisiordaniei de sud și ar împiedica dezvoltarea, în partea centrală, a unei zone urbane palestiniene continue care să lege Ramallah, Ierusalimul de Est și Betleem.

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