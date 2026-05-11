Luni, 11 Mai 2026
Adevărul
UE îşi înăsprește poziția față de Israel şi stabileşte sancțiuni împotriva coloniștilor din Cisiordania. „Era momentul să trecem de la blocaj la acțiune”

Uniunea Europeană a ajuns la un acord politic pentru impunerea de sancțiuni împotriva coloniștilor israelieni acuzați de violențe asupra palestinienilor în Cisiordania ocupată, marcând o schimbare de ton față de Israel după luni de blocaj diplomatic.

Violenţele împotriva palestinienilor în Cisiordania, sancţionate de UE. FOTO: Profimedia

Miniștrii de Externe ai statelor membre ale Uniunii Europene au convenit luni, 11 mai, asupra unui acord politic prin care sunt introduse sancțiuni care-i vizează pe coloniștii israelieni acuzați de acte de violență împotriva palestinienilor în Cisiordania ocupată.

Decizia marchează o schimbare de poziție la nivel european, după o perioadă îndelungată în care adoptarea unor astfel de măsuri a fost blocată de divergențe politice între statele membre.

Potrivit oficialilor europeni, sancțiunile au fost blocate luni de zile din cauza opoziției Ungariei, în perioada în care guvernul de la Budapesta, condus de Viktor Orban, a utilizat dreptul de veto. Schimbarea de pe scena politică ungară, după alegerile câștigate de Peter Magyar, a permis deblocarea discuțiilor și obținerea unui acord politic între miniștrii de Externe ai UE.

Decizia a fost anunțată în contextul unei reuniuni la Bruxelles, unde șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a subliniat că extremismul și violența trebuie să fie urmate de consecințe, potrivit apnews.

„Era momentul să trecem de la blocaj la acțiune”, a transmis aceasta.

Noile sancțiuni vizează atât persoane, cât și organizații asociate mișcării coloniștilor israelieni din Cisiordania, considerate responsabile de sprijinirea sau implicarea în acțiuni de colonizare și violență împotriva populației palestiniene.

„Uniunea Europeană sancționează astăzi principalele organizații israeliene vinovate de sprijinirea colonizării extremiste și violente a Cisiordaniei, precum și liderii acestora. Aceste acte extrem de grave și inacceptabile trebuie să înceteze fără întârziere”, a scris ministrul francez de Externe pe rețelele sociale.

În paralel, decizia include și sancționarea unor lideri Hamas, însă accentul principal al dezbaterilor europene s-a concentrat pe situația coloniștilor din teritoriile ocupate. Barrot a mai afirmat că mișcarea Hamas este responsabilă pentru atacuri de o gravitate extremă și că trebuie exclusă din orice viitor proces politic legat de Palestina.

Reacţia Israelului

Reacția Israelului nu a întârziat. Ministerul israelian de Externe a criticat decizia Uniunii Europene, susținând că sancțiunile sunt „arbitrare și politice” și că vizează cetățeni și entități israeliene fără o justificare reală, ci pe baza unor poziții politice.

„Uniunea Europeană a ales, într-un mod arbitrar şi politic, să impună sancţiuni asupra unor cetăţeni isralieni şi entităţi israeliene din cauza vederilor lor politice şi fără niciun fundament”, a declarat ministrul israelian de Externe, pe contul de socializare.

Decizia europeană vine pe fondul avertismentelor tot mai frecvente ale organizațiilor internaționale și ale experților privind deteriorarea situației din Cisiordania. Violențele împotriva palestinienilor, incendiile, vandalizarea proprietăților și strămutarea comunităților agricole din apropierea așezărilor israeliene sunt raportate în mod constant, iar bilanțul victimelor a continuat să crească în ultimele luni.

Potrivit datelor Oficiului ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare, cel puțin 40 de palestinieni au fost uciși de la începutul anului, inclusiv mai multe cazuri atribuite coloniștilor israelieni, ceea ce reprezintă o creștere semnificativă față de perioada anterioară.

Statele membre nu au reușit, totuşi, să ajungă la un consens privind măsuri mai dure, precum interzicerea importurilor din așezările israeliene sau suspendarea unor acorduri comerciale. Unele guverne au susținut că astfel de măsuri ar fi necesare pentru a crește presiunea politică, însă altele au considerat că este nevoie de o abordare mai graduală.

În acest context, mai mulți oficiali europeni și organizații pentru drepturile omului au calificat sancțiunile drept un pas important, dar insuficient, în lipsa unor măsuri structurale mai ferme.

Discuțiile privind politica comercială a Uniunii Europene în raport cu Israelul urmează să continue la următoarea reuniune a miniștrilor de Externe de la finalul lunii mai.

