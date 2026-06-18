Israelul suspendă contactele cu șefa diplomației UE, Kaja Kallas. Șeful diplomației de la Ierusalim o acuză de părtinire

Ministrul israelian de Externe, Gideon Saar, a anunțat joi că suspendă „toate contactele” cu șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, pe care o acuză de ostilitate față de Israel.

Într-un mesaj publicat pe rețeaua X, Saar a afirmat că decizia a fost luată după informații potrivit cărora Kallas ar fi comparat Israelul cu regimul de apartheid din Africa de Sud în timpul unei vizite efectuate luna trecută în Mexic.

Șeful diplomației israeliene a cerut retragerea acestor afirmații și a precizat că va menține suspendarea contactelor până la o eventuală clarificare.

Potrivit Reuters, ministrul israelian a făcut referire la un articol publicat de Euractiv pe 12 iunie, care cita oficiali și diplomați europeni sub protecția anonimatului. Aceștia susțineau că Kallas ar fi comparat tratamentul aplicat palestinienilor în Cisiordania și Gaza cu politicile de segregare rasială din Africa de Sud în perioada apartheidului.

Kallas: „Dialogul este fundamentul diplomației”

Kaja Kallas nu a comentat direct informațiile atribuite ei, însă a răspuns public ministrului israelian.

„Dragă Gideon, după cum știi, Uniunea Europeană și Israelul au multe lucruri care ne leagă. Apreciez dialogul și cooperarea noastră și sunt deschisă să continuăm în acest spirit, cu respect și în mod constructiv”, a scris Kallas pe X.

Ea a adăugat că „dialogul este fundamentul diplomației, mai ales atunci când apar diferențe de opinie” și a subliniat că Uniunea Europeană rămâne angajată într-o relație constructivă cu Israelul.

Dispute mai vechi între UE și Israel

Uniunea Europeană a criticat în repetate rânduri extinderea coloniilor israeliene din Cisiordania, considerate ilegale conform dreptului internațional de majoritatea statelor și organizațiilor internaționale.

În luna mai, UE a impus sancțiuni împotriva a trei persoane și a patru entități pe care le-a acuzat de încălcări grave ale drepturilor omului împotriva palestinienilor din Cisiordania. Israelul a respins atunci decizia.

În răspunsul său către Gideon Saar, Kallas a reiterat poziția oficială a Uniunii Europene potrivit căreia soluția cu două state rămâne singura cale viabilă pentru obținerea păcii în Orientul Mijlociu.

„UE a condamnat coloniile israeliene ilegale din Cisiordania, care fac tot mai dificilă atingerea acestui obiectiv. Aceasta este poziția Uniunii Europene”, a transmis șefa diplomației europene.