Miniștri israelieni cer anexarea Cisiordaniei ca răspuns la recunoașterea Palestinei

Doi miniștri israelieni au cerut anexarea imediată a Cisiordaniei, ca reacție la decizia Australiei, Canadei și Marii Britanii de a recunoaște un stat palestinian.

Doi miniștri de extremă dreapta din guvernul israelian, Itamar Ben Gvir și Bezalel Smotrich, au propus duminică anexarea Cisiordaniei, ca răspuns la recunoașterea unui stat palestinian de către Australia, Canada și Marea Britanie, transmite Agerpres.

Ministrul securității naționale, Itamar Ben Gvir, a declarat că decizia celor trei state „impune un răspuns imediat”.

„Recunoașterea unui stat palestinian de către țări ca Regatul Unit, Canada și Australia impune un răspuns imediat: anexarea imediată a Iudeii-Samaria (nume folosit de Israel pentru a desemna Cisiordania)”, a afirmat Ben Gvir într-un comunicat. El a cerut și „destructurarea completă a Autorității Palestiniene”.

Smotrich: „Decizia e în mâinile premierului”

Ministrul finanțelor, Bezalel Smotrich, a susținut pe platforma X poziția colegului său, considerând că „singurul răspuns la acest demers antiisraelian este anexarea pământurilor patriei poporului evreu în Iudeea-Samaria și abandonarea definitivă a ideii absurde a unui stat palestinian”.

Adresându-se direct premierului Benjamin Netanyahu, Smotrich a adăugat: „Dle prim-ministru, a sosit momentul și decizia este în mâinile dumneavoastră”.

Tot mai multe state recunosc Palestina

Decizia celor doi miniștri vine după ce încă trei țări occidentale au recunoscut oficial Statul Palestina. Duminică, 21 septembrie, premierul britanic Keir Starmer a anunțat că Marea Britanie a făcut acest pas istoric.

Canada a devenit prima țară din G7 care recunoaște Palestina, invocând „decenii de susținere a soluției cu două state”. La scurt timp, și Australia a anunțat recunoașterea oficială a Statului Palestina, alăturându-se astfel celor peste 130 de state din întreaga lume care au luat deja această decizie.

Tot mai multe state apropiate de Israel au făcut acest pas simbolic în ultimele luni, în contextul intensificării ofensivei israeliene în Fâșia Gaza, declanșată de atacul de amploare al grupării Hamas asupra Israelului în 2023.