Israelul șochează lumea: pedeapsa cu moartea pentru palestinienii din Cisiordania. „Oricine ia o viață, Statul Israel îi va lua viața”

Lege fără precedent în Israel: palestinienii condamnați pentru terorism riscă spânzurarea în 90 de zile. Actul normativ adoptat de Parlamentul israelian introduce pedeapsa cu moartea ca sancțiune implicită pentru palestinienii din Cisiordania găsiți vinovați de atacuri teroriste soldate cu victime.

Deși legea israeliană prevede pedeapsa cu moartea pentru genocid, spionaj în timpul războiului și anumite infracțiuni teroriste, ea nu a fost aplicată din 1962, când a fost executat criminalul nazist Adolf Eichmann. Până în prezent, Israelul a executat doar doi condamnați – Eichmann și ofițerul Meir Tobianski, judecat și împușcat pentru trădare în 1948, dar exonerat postum, scrie washingtonpost.

Noua legislație impune executarea prin spânzurare în termen de 90 de zile de la sentință, cu posibilitatea ca prim-ministrul să solicite o amânare de până la 180 de zile. În cazuri „speciale”, neprecizate în proiectul de lege, instanțele militare pot opta pentru închisoarea pe viață în locul pedepsei capitale, susține sursa citată.

Ministrul Securității Naționale, Itamar Ben Gvir, promotor al legii, a declarat în fața parlamentului: „De astăzi, fiecare terorist va ști, și întreaga lume va ști, că oricine ia o viață, Statul Israel îi va lua viața.”

În Israel, opoziția și organizațiile pentru drepturile omului au anunțat că vor contesta legea.

„Legea nu este evreiască, nu este democratică și nu este eficientă din punct de vedere al securității. Este redactată astfel încât un terorist evreu, precum Baruch Goldstein, care a masacrat 29 de palestinieni în Hebron în 1994, nu ar fi condamnat la moarte.”, a declarat Gilad Kariv, membru Knessetului din Partidul Democraților.

Avocatul Michael Sfard a acuzat legea de „violare multidimensională a drepturilor internaționale ale omului” și de discriminare legală, comparând aplicarea sa cu disparitățile rasiale ale pedepsei capitale în Statele Unite.

UE și marile puteri europene condamnă măsura

Pe plan internațional, Uniunea Europeană a condamnat legislația, afirmând că „pedeapsa cu moartea reprezintă o încălcare a dreptului la viață și nu are efect de descurajare.”

Miniștrii de externe ai Marii Britanii, Franței, Germaniei și Italiei și-au exprimat „profunda îngrijorare” și au atras atenția asupra caracterului discriminator al legii.

Palestinian Authority, prin președintele Mahmoud Abbas, a respins măsura, spunând că aceasta nu va înfrânge voința poporului palestinian și nu va opri „lupta legitimă pentru libertate și independență.”

Vicepreședintele Autorității, Hussein al-Sheikh, a calificat legea drept „o provocare flagrantă la dreptul internațional umanitar și o legislație rasistă.”

De asemenea, experți în securitate și drept, inclusiv foști șefi ai agenției Shin Bet, au avertizat că legea nu va descuraja atacurile, mulți militanți presupunând că nu vor supraviețui atacurilor pe care le comit.

Ei au atras atenția că legea contravine normelor acceptate în Israel și în majoritatea democrațiilor și că aplicarea pedepsei prin majoritate simplă în instanțele militare încalcă a IV-a Convenție de la Geneva.

Amichai Cohen, de la Israel Democracy Institute, susține că legea „probabil se va aplica doar arabilor, nu și evreilor,” iar Sfard avertizează că Curtea Supremă va avea de gestionat un „dilema delicată între respectarea dreptului și presiunea publică de securitate.”

Legea a fost aprobată cu 62 de voturi pentru și 48 împotrivă. Printre susținători s-a numărat și prim-ministrul Benjamin Netanyahu.

Asociația pentru Drepturile Civile din Israel a depus deja o contestație la Curtea Supremă.