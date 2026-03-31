Marți, 31 Martie 2026
Adevărul
Israelul șochează lumea: pedeapsa cu moartea pentru palestinienii din Cisiordania. „Oricine ia o viață, Statul Israel îi va lua viața”

Lege fără precedent în Israel: palestinienii condamnați pentru terorism riscă spânzurarea în 90 de zile. Actul normativ adoptat de Parlamentul israelian introduce pedeapsa cu moartea ca sancțiune implicită pentru palestinienii din Cisiordania găsiți vinovați de atacuri teroriste soldate cu victime.

Premierul Benjamin Netanyahu FOTO: EPA EFE

Deși legea israeliană prevede pedeapsa cu moartea pentru genocid, spionaj în timpul războiului și anumite infracțiuni teroriste, ea nu a fost aplicată din 1962, când a fost executat criminalul nazist Adolf Eichmann. Până în prezent, Israelul a executat doar doi condamnați – Eichmann și ofițerul Meir Tobianski, judecat și împușcat pentru trădare în 1948, dar exonerat postum, scrie washingtonpost.

Noua legislație impune executarea prin spânzurare în termen de 90 de zile de la sentință, cu posibilitatea ca prim-ministrul să solicite o amânare de până la 180 de zile. În cazuri „speciale”, neprecizate în proiectul de lege, instanțele militare pot opta pentru închisoarea pe viață în locul pedepsei capitale, susține sursa citată. 

Ministrul Securității Naționale, Itamar Ben Gvir, promotor al legii, a declarat în fața parlamentului: „De astăzi, fiecare terorist va ști, și întreaga lume va ști, că oricine ia o viață, Statul Israel îi va lua viața.”

În Israel, opoziția și organizațiile pentru drepturile omului au anunțat că vor contesta legea.

 „Legea nu este evreiască, nu este democratică și nu este eficientă din punct de vedere al securității. Este redactată astfel încât un terorist evreu, precum Baruch Goldstein, care a masacrat 29 de palestinieni în Hebron în 1994, nu ar fi condamnat la moarte.”, a declarat Gilad Kariv, membru Knessetului din Partidul Democraților. 

Avocatul Michael Sfard a acuzat legea de „violare multidimensională a drepturilor internaționale ale omului” și de discriminare legală, comparând aplicarea sa cu disparitățile rasiale ale pedepsei capitale în Statele Unite.

UE și marile puteri europene condamnă măsura

Pe plan internațional, Uniunea Europeană a condamnat legislația, afirmând că „pedeapsa cu moartea reprezintă o încălcare a dreptului la viață și nu are efect de descurajare.”

Miniștrii de externe ai Marii Britanii, Franței, Germaniei și Italiei și-au exprimat „profunda îngrijorare” și au atras atenția asupra caracterului discriminator al legii.

Palestinian Authority, prin președintele Mahmoud Abbas, a respins măsura, spunând că aceasta nu va înfrânge voința poporului palestinian și nu va opri „lupta legitimă pentru libertate și independență.”

Vicepreședintele Autorității, Hussein al-Sheikh, a calificat legea drept „o provocare flagrantă la dreptul internațional umanitar și o legislație rasistă.”

De asemenea, experți în securitate și drept, inclusiv foști șefi ai agenției Shin Bet, au avertizat că legea nu va descuraja atacurile, mulți militanți presupunând că nu vor supraviețui atacurilor pe care le comit.

Ei au atras atenția că legea contravine normelor acceptate în Israel și în majoritatea democrațiilor și că aplicarea pedepsei prin majoritate simplă în instanțele militare încalcă a IV-a Convenție de la Geneva.

Amichai Cohen, de la Israel Democracy Institute, susține că legea „probabil se va aplica doar arabilor, nu și evreilor,” iar Sfard avertizează că Curtea Supremă va avea de gestionat un „dilema delicată între respectarea dreptului și presiunea publică de securitate.”

Legea a fost aprobată cu 62 de voturi pentru și 48 împotrivă. Printre susținători s-a numărat și prim-ministrul Benjamin Netanyahu.

Asociația pentru Drepturile Civile din Israel a depus deja o contestație la Curtea Supremă.

Top articole

Partenerii noștri

image
Răzbunarea Europei: Cum și-au luat revanșa aliații SUA pentru un conflict de acum 70 de ani, în care America le-a întors spatele
digi24.ro
image
Încă un aliat NATO ar fi sfidat SUA și a refuzat accesul la o bază aeriană unor bombardiere îndreptate spre Orientul Mijlociu
stirileprotv.ro
image
Cât costă un sfert de miel în supermarket, cu 10 zile înainte de Paște. Reacția Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România
gandul.ro
image
Percheziții DNA la Autoritatea Rutieră Română. În vizor, directorul general al instituției
mediafax.ro
image
Cristi Chivu i-a șocat pe „tricolori”: „Baftă, Hakan!” Calhanoglu le-a dezvăluit românilor mesajul primit de la antrenorul lui Inter în dimineața barajului Turcia – România. Exclusiv
fanatik.ro
image
Două hectare de teren cedate gratis lângă Iași unei asociații sportive private. Primăria locală își asumă, în plus, să finanțeze beneficiarul
libertatea.ro
image
„Sunt întotdeauna la dispoziția dumneavoastră”. Convorbire interceptată între ministrul de Externe al Ungariei și Serghei Lavrov
digi24.ro
image
Abuzuri în lanț: „Monica Iacob-Ridzi a cerut să trântească finala pentru fiica ei!” + Înregistrare audio ȘOCANTĂ cu soțul-primar: „Ce p*** mea îi trebuie competiție?”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: în plin război, Iranul i-a făcut o propunere României
digisport.ro
image
Curge șampania în parlamentul israelian: spânzurarea devine pedeapsă implicită pentru palestinienii din Cisiordania. Reacții dure la nivel internațional
stiripesurse.ro
image
ANAF a scos la vânzare un Ferrari F430 Spider. Prețul cerut pentru mașina din 2006, cu puțini kilometri la bord
antena3.ro
image
Se schimbă vremea de Florii și de Paște. Când scăpăm de ploi şi de frig
observatornews.ro
image
Loredana spune ce s-a întâmplat, de fapt, la Survivor. Ce i-a făcut Alberto: 'Din păcate, e adevărat'
cancan.ro
image
Înalta Curte, decizie pentru pensionarii cu pensie peste 3.000 lei care plătesc CASS. Precizare ce schimbă tot
newsweek.ro
image
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
prosport.ro
image
Cât valorează în 2026 telefoanele de pe vremea comunismului: cele roşii sunt preferate de colecţionari
playtech.ro
image
Pădurarul care le-a salvat pe cele două fetițe dispărute, învins în instanță de Romsilva. Motivul pentru care s-a ajuns la Tribunal
fanatik.ro
image
Regimul din Iran se destramă din interior. Război total între președinte și Gărzile Revoluționare: „Parcă sunteți sinucigași! / Tu vrei să dai totul americanilor, nu te băga”
ziare.com
image
Câte kilograme a ajuns să aibă Gigi Becali: "Vreau să trăiesc 105 ani, ca marele Antonie!"
digisport.ro
image
Criza petrolului din anii ’70 ar putea părea 'pistol cu apă'. Expert: 'Este mult mai mare decât atunci și mai gravă decât criza gazelor rusești'
stiripesurse.ro
image
El este eroul din Târnăveni, care le-a găsit pe Melisa și Rebeca în păd... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Anchetă după dispariția Melisei și Rebecăi! Oamenii legii vor să afle cum au ajuns cele două minore în pădure, având în vedere că distanța de la casele lor este destul de mare
wowbiz.ro
image
Andreea Popescu, PRIMELE declarații despre relația cu Dan Alexa. A fost foarte sinceră și nu s-a mai ascuns: O să vedem ce ne rezervă viitorul
romaniatv.net
image
Voucherul pentru energie se dă în continuare. Vești bune pentru peste 5 milioane de români
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Boala care a răpus-o pe mama lui Mihai Gâdea. Ultima fotografie, un ultim rămas bun
actualitate.net
image
Spectaculoasa insulă „Fluture” a Greciei, desemnată destinația nr. 1 în lume în 2026 de The Guardian
click.ro
image
Patru zodii vor triumfa, începând cu data de 13 aprilie. Acești nativi vor avea noroc în dragoste, carieră și pe plan financiar
click.ro
image
La ce gest a recurs Cristina Spătar: „Am luat și pastile”. A ajuns piele și os din cauza problemelor în căsnicie. Regina R&B nu mai merge cu Maybach-ul oferit de soț
click.ro
Sydney Sweeney, Instagram (2) jpg
Sydney Sweeney se transformă în model OnlyFans! Senzația blondă de la Hollywood, poziții indecente la filmări
okmagazine.ro
Angelina Jolie Profimedia jpg
De nerecunoscut! Angelina Jolie, tristă în cea mai recentă apariție publică. Ce se întâmplă cu actrița?
clickpentrufemei.ro
Regina MAria *@Getty IMages jpg
„Cea mai frumoasă regină din toate timpurile”
historia.ro
