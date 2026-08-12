NATO, mesaj de solidaritate pentru România și Polonia după încălcările spațiului aerian. Aliații acuză Rusia

Statele membre NATO și-au exprimat, miercuri, 12 august, solidaritatea deplină cu România și Polonia, în urma recentelor încălcări ale spațiului aerian și a incidentelor în care au fost implicate drone. Situația a fost discutată în cadrul unei reuniuni a Consiliului Nord-Atlantic.

Aliații au transmis că Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru încălcările spațiului aerian, pe care le-au calificat drept „periculoase și inacceptabile”.

Potrivit NATO, aceste incidente demonstrează o toleranță tot mai mare a Rusiei față de asumarea unor riscuri.

NATO a declarat că statele membre sunt unite și hotărâte să apere teritoriul aliat și a apreciat reacția rapidă a autorităților naționale și a structurilor Alianței la incidentele recente.

În același timp, NATO continuă să-și consolideze sistemele integrate de apărare aeriană și antirachetă, în special pe flancul estic, de la Marea Baltică până la Marea Neagră. Aliații au transmis că sunt pregătiți să descurajeze și să răspundă oricărei agresiuni.

În cadrul reuniunii, statele NATO și-au reafirmat și sprijinul pentru Ucraina, în apărarea libertății, suveranității și integrității sale teritoriale și pentru eforturile de obținere a păcii.

Aliații au transmis că incidentele recente și ceea ce NATO descrie drept „acte iresponsabile” ale Rusiei nu îi vor determina să renunțe la sprijinul acordat Ucrainei, a cărei securitate este considerată importantă pentru securitatea întregii Alianțe.

Ambasada Rusiei la București, sfidare la adresa dovezilor MAE privind dronele doborâte

Ambasada Rusiei la București a susținut astăzi, într-o declarație pentru presa rusă, că reprezentanților săi li s-ar fi prezentat „bucăți de polistiren” drept dovezi privind originea rusă a unor drone doborâte de România. Afirmațiile vin după ce ministerul român de Externe l-a convocat pe ambasadorul rus în urma unor încălcări ale spațiului aerian românesc și a anunțat expulzarea unui diplomat rus.

Ambasada Rusiei a transmis că totul ar fi fost un exercițiu de imagine în care totul a fost regizat și că, de fapt, s-ar fi tras asupra "unor ținte de antrenament".