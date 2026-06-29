Rusia ar putea ataca un stat NATO la un an după încheierea războiului din Ucraina, avertizează ministrul olandez al Apărării

Ministerul Apărării din Țările de Jos a avertizat că Rusia ar putea lansa o campanie militară împotriva unui stat membru NATO la doar un an după încheierea invaziei sale din Ucraina.

În strategia anuală privind politica de apărare, ministerul arată că Europa se află într-o „zonă gri” între război și pace și promite să intensifice investițiile în apărare, în special în sisteme fără pilot, precum dronele, scrie Daily Mail.

„Serviciile de informații olandeze estimează că Rusia se pregătește pentru o confruntare pe termen lung cu Europa”, se arată în raport.

„În cel mai pesimist scenariu, un război limitat împotriva unor state membre NATO ar putea deveni posibil în decurs de un an de la încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei”, avertizează oficialii.

Avertismentul vine în contextul în care Kremlinul a amenințat Finlanda, stat membru NATO, după ce aceasta și-a anunțat intenția de a elimina o interdicție veche privind găzduirea armelor nucleare pe teritoriul său.

Finlanda, care împarte o frontieră de aproximativ 1.340 de kilometri cu Rusia, a anunțat în luna martie că va modifica legea privind energia nucleară, adoptată în perioada Războiului Rece, aliniindu-se astfel celorlalte state nordice.

Schimbarea ar putea deschide calea desfășurării de arme nucleare pe teritoriul finlandez în timp de război. Moscova a avertizat că această decizie va face Helsinki mai vulnerabil.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat luni că această măsură reprezintă „amenințări reale” la adresa securității naționale a Rusiei și că Moscova își va adapta rapid și eficient poziția militară și politică.

Statele membre ale Alianței se pregătesc pentru summitul NATO care va avea loc la Ankara, în Turcia, pe 7 și 8 iulie, unde amenințarea reprezentată de Rusia va figura printre principalele subiecte de pe agendă.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat că Rusia „ar putea fi pregătită să folosească forța militară împotriva NATO în următorii cinci ani”.

Pentru a contracara aceste amenințări, autoritățile olandeze și-au propus ca, în următorii cinci ani, jumătate din capacitățile operaționale ale armatei să fie formate din sisteme fără pilot.

În acest scop, guvernul olandez intenționează să înființeze un laborator special de dezvoltare pentru proiectarea și construirea de drone capabile să combată alte drone.

„Întrebarea este dacă Europa și Țările de Jos vor fi suficient de puternice la timp pentru a ne proteja libertatea, securitatea și modul de viață”, a declarat ministrul Apărării, Dilan Yesilgöz.

„Aceasta este responsabilitatea fiecărei generații, însă rareori a fost atât de urgentă”, a adăugat ea.