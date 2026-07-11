Rusia ar fi dispusă să riște o escaladare militară, iar pe listă s-ar afla România și statele baltice. Într-un interviu exclusiv pentru „Adevărul”, Ana Maria Albulescu, expert în studii de război, analizează acest scenariu alarmant și dezvăluie cum s-ar putea ajunge aici.

Există tot mai multe informații că Rusia ar fi dispusă să riște un război cu NATO, iar primul pas ar însemna un atac puternic asupra unor baze NATO din România și statele baltice. În același timp, potrivit unor surse citate de Reuters, Vladimir Putin nu ar lua în calcul negocierile cu Ucraina.

Ana Maria Albulescu este cercetător la Universitatea din Tartu (Estonia). Cu doctorat în Studii de Război (Kings College London, 2019), românca este considerată expert în dinamica conflictelor înghețate în spațiul post-sovietic, statele de facto, democratizarea și eforturile internaționale de construire a păcii. Într-un interviu pentru „Adevărul”, Ana Maria Albulescu explică de ce acest scenariu radical al unui atac rusesc asupra României și a NATO este puțin probabil în următorii ani, dar și care ar fi factorii care ar putea totuși să ducă pe termen lung la o asemenea escaladare.

Adevărul: O știre recentă publicată de Reuters menționează avertismente sau scenarii lansate de apropiați ai Kremlinului conform cărora Vladimir Putin ar putea fi tentat să lovească ținte din România și din țările Baltice într-un moment de escaladare. Sunteți expert în spațiul ex-sovietic și conflictele zonei, iar pe baza a tot ceea ce știți despre ruși și despre Putin, cât de realist vi se pare acest scenariu radical?

Ana Maria Albulescu: Dacă stăm să analizăm strict felul în care merge războiul din Ucraina în momentul de față, ne-am gândi că Vladimir Putin nu prea este pregătit să facă acest lucru. În principiu, Rusia nu ar avea motive să atace România și țările baltice și nici mijloacele să o facă, mai ales acum. Și nu ar avea de câștigat nimic, ba chiar ar avea mai mult de pierdut din asta. Pentru că un atac direct asupra spațiului transatlantic ar fi o sinucidere curată, deoarece Rusia ar intra într-un conflict direct cu NATO în condițiile în care, în prezent, se descurcă oricum mai degrabă greu și în Ucraina. Și vedem că Rusia avansează foarte lent în Ucraina, are probleme mari acolo.

Nu știu cum ar putea deschide un alt front sau alte fronturi, mai ales că un război cu NATO ar fi deja la alt nivel, ar avea în față o forță mult, mult mai mare decât Ucraina. Și armele de care dispune NATO, forța NATO... Apoi, din ultimele statistici, deși cifrele provenite din cele două tabere pot fi influențate de propagandă și statisticile nu sunt complet sigure, este evident că rușii au suferit pierderi umane și financiare uriașe, existând raportări de până la un milion patru sute de mii de soldați morți. Sigur că aceste cifre sunt probabil exagerate, dar cu siguranță pierderi mari există, așa că nu văd cum Rusia ar putea să se hazardeze și să lanseze un atac asupra NATO. Cel puțin eu nu îmi dau seama cum ar putea s-o facă, nu văd nici logica unei acțiuni ofensive. Ar fi o greșeală uriașă de strategie a Moscovei, m-aș mira să o facă.

De unde vin amenințările

Constant apar rapoarte din partea unor servicii de intelligence sau a unor analiști ori chiar politicieni care susțin că Rusia ar lua în calcul, mai devreme sau mai târziu, un atac asupra unui stat NATO. De unde vin acestea?

Aceste amenințări au apărut inițial în emisiuni de televiziune difuzate în Rusia, unde apropiați ai liderului de la Kremlin au fost provocați și au declarat că ar trebui cucerite toate teritoriile până la vechile granițe ale Imperiului Rus, fiind ulterior propagate masiv în mediul online. În Rusia există tot felul de voci care susțin că aceasta este singura soluție. De la Dmitri Medvedev și până la analiști și apropiați ai nucleului dur, al celor care vor un război cu NATO. Însă cred că este vorba mai mult de un spectacol pentru publicul intern, pentru rusul de rând, ca să alimenteze orgoliul și sentimentul că Rusia este o mare putere. Sigur că or fi printre ei și unii care chiar cred că Rusia ar trebui să lupte cu NATO, dar nu sunt deloc realiști. După părerea mea, un război Rusia - NATO este puțin probabil, mai ales în acest moment, indiferent ce ar zice unii sau alții. Însă prin proxy, așa cum este acum, războiul va continua foarte probabil și anul viitor.

Balticii se pregătesc pentru cel mai rău scenariu

Cu toate acestea, țările din prima linie, în special republicile baltice, par să trateze această amenințare cu o seriozitate maximă. Cum se resimte această tensiune acolo, pe teren, în Estonia?

Pregătirea Estoniei pentru un potențial război împotriva NATO din partea Rusiei nu este o noutate, nu este de când au apărut aceste amenințări și toate zvonurile. De fapt, se întâmplă de când m-am mutat eu aici și chiar de dinainte. Populația este pregătită constant: există alarme de exercițiu o dată la trei luni, se fac instrucții și antrenamente militare, iar cadrele militare sunt pregătite chiar aici, în Tartu, la Baltic Defence College. Lumea este conștientă și pregătită pentru un astfel de scenariu în toată regiunea baltică.

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Lituania, de exemplu, este și mai pregătită și mai alertă, având în vedere că minoritatea rusă de acolo este mai mare decât cea din Letonia sau Estonia, ceea ce le dă sentimentul că au mult mai mult de pierdut sau că sunt mai expuși. Istoria lor foarte tristă în cadrul fostei URSS și poziționarea permanentă la această graniță îi face extrem de ambițioși în a-și păstra independența.

Cum se poate ajunge la război NATO - Rusia

Dacă pe termen scurt și mediu armata rusă este blocată în Ucraina, cum vedeți evoluția acestei amenințări pe un orizont de timp mai lung? Peste cinci sau zece ani, ar putea deveni realitate o invazie asupra unui stat NATO?

În principiu nu văd un război Rusia – NATO, dar și aici sunt câteva nuanțe. Când privim pe termen lung, totul depinde de scenariile legate de Vladimir Putin și de succesorul său. Eu văd câteva dinamici posibile în următorul deceniu.

În primul rând, dacă ne gândim la menținerea actualului leadership și Vladimir Putin rămâne la putere în următorii zece ani, văd posibil un atac rusesc asupra unor state NATO în acest interval. Poate fi hibrid, deja e într-o măsură, posibil să se intensifice. Și se poate ajunge, da, și la un atac direct.

În al doilea rând, scenariul acesta l-aș vedea în cazul în care intervine moartea lui Putin, dar se instalează un succesor stabil, îl văd în acest caz pe Dmitri Medvedev ca opțiune principală momentan. Acest scenariu ar fi și mai rău, deoarece Medvedev este și mai radical, iar sub conducerea lui am asista, probabil, la o invazie.

În al treilea rând, o ruptură violentă la nivel de leadership sau moartea lui Putin ar putea duce la fragmentarea Federației Ruse și la războaie civile interne. Deși ar măcina Rusia din interior, acest scenariu atrage riscuri majore pentru noi, similare cu cele de la destrămarea URSS, din cauza incertitudinii legate de controlul armelor nucleare rămase în diverse regiuni.

Indiferent de modul în care se vor dezvolta aceste evenimente, concluzia mea este că, din păcate, acest război din Ucraina nu va fi ultimul război ruso-vestic.

Cât mai funcționează descurajarea nucleară

Referindu-ne la discursul dur al unor lideri radicali ruși și la amenințările nucleare, ar putea fi acestea menite doar să intimideze Occidentul și pentru uz intern, pentru rusul de rând? Cât mai funcționează acea descurajare nucleară care a făcut ca pe timpul Războiului Rece să nu avem un război „cald” între NATO și URSS?

Conceptul de descurajare nucleară încă funcționează și îi oprește pe ruși de la acte fățișe împotriva NATO, limitând acțiunile lor la provocări, cum este cazul dronelor căzute sau rătăcite pe spațiul aliat. Este adevărat că discursul agresiv al lui Putin, dar mai ales al unor lideri precum Medvedev are o puternică componentă internă. El folosește aceste declarații tăioase pentru ca publicul din Rusia să-l considere puternic și pentru a nu lăsa impresia că este un lider slab. În Rusia, Putin nu-și poate permite să lase impresia de slăbiciune și nici să pară că face vreo concesie NATO sau europenilor. Asta i-ar putea fi fatal, deja sunt multe voci în Rusia care îl acuză că e prea indulgent, prea „moale” cu Occidentul. Până la urmă, eu cred că această descurajare reciprocă nucleară încă mai funcționează și este bine că se întâmplă așa. Poate chiar această descurajare va face ca războiului să nu se extindă, să nu escaladeze și să nu intrăm și noi în război.

Pe de altă parte, există voci inclusiv în Occident, analiști și ONG-uri conectate cu Kievul, cu Ucraina, care susțin că NATO ar trebui să intervină de partea ucrainenilor și să declare război Rusiei. Ar fi aceasta o soluție sau ne-ar expune unor riscuri majore?

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Și să nu uităm, totuși, Rusia are capabilitățile reale în spate, așa că amenințările trebuie luate în serios. Unii analiști susțin că Rusia joacă la cacialma și că NATO ar trebui să intervină direct, însă eu consider că acest pas ar fi extrem de riscant. Am ajunge într-un punct din care statele NATO nu s-ar mai putea întoarce.

O intervenție directă ar însemna o escaladare majoră, un război european imens și pierderi de vieți omenești și pagube catastrofale. Chiar și într-un raport ipotetic de câștiguri versus pierderi în care Alianța ar învinge, noi, statele din flancul estic, adică România și balticele, am avea mult mai mult de pierdut decât de câștigat din cauza distrugerilor și a riscurilor tactice sau radioactive. Acesta este adevărul, suntem periculos de aproape. Și am avea de suferit, am fi primii, pentru că am fi și noi loviți, am fi primii chiar pentru că suntem cei mai apropiați și cel mai ușor de atacat. De aceea, în ultimii ani s-a evitat cu orice preț acest scenariu al confruntării directe, fie că la Washington l-am avut pe Biden sau îl avem pe Trump. La nivelul ăsta nimeni nu își permite să riște, e prea mult de pierdut. Rusia ar avea, cred eu, cel mai mult de pierdut. Probabil că ar fi distrusă într-un război nuclear. Dar și noi am fi devastați. Un război nuclear înseamnă distrugeri inimaginabile, se poate ajunge la distrugerea planetei. Nu este de glumit, chiar dacă unii cred că asta ar fi o soluție. De fapt, nu ne putem juca cu asta, așa cum nici rușii nu pot să o facă.