Incident grav în Germania. Dispozitive explozive, descoperite la o centrală electrică. Mai multe linii au fost avariate

Un dispozitiv exploziv artizanal a fost detonat marți, 1 septembrie, la un transformator al unei centrale termice din Germania. Explozia a avariat mai multe linii electrice și a provocat o scurtă întrerupere a alimentării cu energie.

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Potrivit DW, dispozitivele au fost descoperite la o stație electrică din Turnow-Preilack, la sud-est de Berlin, după ce, în jurul orei 8:00, a fost detectată o posibilă avarie la o linie electrică.

Poliția a securizat probele, iar la fața locului au fost trimiși specialiști în dezamorsarea bombelor.

Nu au fost raportate victime și nu există, deocamdată, un pericol pentru populație. Investigația a fost preluată de poliția criminală din Brandenburg.

50Hertz, operatorul rețelei, a transmis că autorii ar fi provocat avarii la mai multe linii electrice. A existat o scurtă întrerupere a alimentării, însă liniile au fost repuse rapid în funcțiune, iar alimentarea generală cu energie electrică nu a fost afectată.

La începutul anului, zeci de mii de locuințe din Berlin au rămas fără electricitate după incendierea intenționată a unui pod de cabluri peste canalul Teltow, într-unul dintre cele mai grave incidente de acest fel din capitala Germaniei din ultimii ani.

O grupare extremistă de stânga a revendicat pana majoră de curent provocată.

Potrivit autorităților, gruparea a trimis încă de sâmbătă o scrisoare către poliția regională, în care descrie incidentul drept „o diversiune reușită” și „un act de autoapărare și solidaritate internațională cu toți cei care apără Pământul și viața”. Documentul a fost analizat de departamentul de securitate al Oficiului de Poliție Criminală al landului Berlin, care a concluzionat că mesajul este autentic.