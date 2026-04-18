Explozie într-un pasaj din Germania. Un bărbat a murit și alți patru sunt grav răniți. Poliția suspectează o acțiune intenționată

Un bărbat a murit, iar alți patru au fost grav răniți, după o explozie produsă într-un pasaj pietonal subteran din orașul german Völklingen. Ancheta indică o posibilă „acțiune umană”, însă circumstanțele rămân neclare.

Un zgomot puternic a rupt liniștea nopții în orașul Völklingen, din vestul Germaniei, în noaptea de vineri spre sâmbătă, 17/18 aprilie, au povestit martorii care au sunat la serviciile de urgență după ce o explozie s-a produs într-un pasaj pietonal subteran situat într-o zonă frecventată de pietoni.

Incidentul s-a soldat cu moartea unui bărbat și rănirea gravă a altor patru persoane, dintre care două se află în stare critică, potrivit autorităților.

Poliția a fost alertată în jurul orei 00:15, după mai multe apeluri de urgență care semnalau o bubuitură puternică și o persoană care striga după ajutor.

Ajunse la fața locului, echipele de salvatori au descoperit cinci bărbați în interiorul pasajului. Unul dintre ei era deja decedat, în timp ce ceilalți patru, răniți grav, au fost transportați de urgență la spital, scrie wort, menționând că în pasaj a fost găsit și o bicicletă.

Zona a fost imediat izolată și forțele de intervenție au montat panouri de protecție pentru a bloca accesul și a securiza perimetrul. După câteva ore, autoritățile au precizat că nu există niciun pericol pentru populație.

Potrivit primelor evaluări ale anchetatorilor, explozia ar fi fost provocată „de o acțiune umană”, însă poliția nu a oferit detalii suplimentare și nu exclude nicio ipoteză în acest moment, inclusiv posibilitatea unui accident sau a unei fapte intenționate.

Deocamdată nu se știe ce obiect a provocat deflagrația, iar experții lucrează la identificarea exactă a sursei exploziei. Poliția a făcut apel la populație pentru informații care ar putea ajuta ancheta, martorii fiind îndemnați să contacteze serviciul de investigații criminale sau să transmită date prin intermediul unui portal online.

Völklingen este un oraș cu aproximativ 40.000 de locuitori, situat la câțiva kilometri vest de Saarbrücken, în apropierea frontierei cu Franța, iar incidentul a mobilizat rapid autoritățile locale și regionale.