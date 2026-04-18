search
Sâmbătă, 18 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Explozie într-un pasaj din Germania. Un bărbat a murit și alți patru sunt grav răniți. Poliția suspectează o acțiune intenționată

0
0
Publicat:

Un bărbat a murit, iar alți patru au fost grav răniți, după o explozie produsă într-un pasaj pietonal subteran din orașul german Völklingen. Ancheta indică o posibilă „acțiune umană”, însă circumstanțele rămân neclare.

Autorităţile au securizat pasajul. FOTO: Ruppenthal
Autorităţile au securizat pasajul. FOTO: Ruppenthal

Un zgomot puternic a rupt liniștea nopții în orașul Völklingen, din vestul Germaniei, în noaptea de vineri spre sâmbătă, 17/18 aprilie, au povestit martorii care au sunat la serviciile de urgență după ce o explozie s-a produs într-un pasaj pietonal subteran situat într-o zonă frecventată de pietoni.

Incidentul s-a soldat cu moartea unui bărbat și rănirea gravă a altor patru persoane, dintre care două se află în stare critică, potrivit autorităților.

Poliția a fost alertată în jurul orei 00:15, după mai multe apeluri de urgență care semnalau o bubuitură puternică și o persoană care striga după ajutor.

Ajunse la fața locului, echipele de salvatori au descoperit cinci bărbați în interiorul pasajului. Unul dintre ei era deja decedat, în timp ce ceilalți patru, răniți grav, au fost transportați de urgență la spital, scrie wort, menționând că în pasaj a fost găsit și o bicicletă.

Zona a fost imediat izolată și forțele de intervenție au montat panouri de protecție pentru a bloca accesul și a securiza perimetrul. După câteva ore, autoritățile au precizat că nu există niciun pericol pentru populație.

Potrivit primelor evaluări ale anchetatorilor, explozia ar fi fost provocată „de o acțiune umană”, însă poliția nu a oferit detalii suplimentare și nu exclude nicio ipoteză în acest moment, inclusiv posibilitatea unui accident sau a unei fapte intenționate.

Deocamdată nu se știe ce obiect a provocat deflagrația, iar experții lucrează la identificarea exactă a sursei exploziei. Poliția a făcut apel la populație pentru informații care ar putea ajuta ancheta, martorii fiind îndemnați să contacteze serviciul de investigații criminale sau să transmită date prin intermediul unui portal online.

Völklingen este un oraș cu aproximativ 40.000 de locuitori, situat la câțiva kilometri vest de Saarbrücken, în apropierea frontierei cu Franța, iar incidentul a mobilizat rapid autoritățile locale și regionale.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Momentul Mythos și cei cinci zei ai inteligenței artificiale: de ce noul model AI a devenit prea periculos pentru a fi lansat pe piață
digi24.ro
image
Demi Lovato și-a surprins fanii cu un obiect vestimentar aparte. Ce a purtat artista într-un video pe TikTok | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Cazul dubios al lui „Dan Cooper”, bărbatul care s-a îmbarcat în avionul Portland-Seattle, dar a „dispărut” fără urmă în timpul zborului
gandul.ro
image
Putin consideră că este cel mai bun moment pentru a „destabiliza” UE și NATO pentru a reduce sprijinul pentru Ucraina, anunță CCD
mediafax.ro
image
Omul Cristi Chivu: „Dumnezeu mi-a dat mult, dar mi-a luat la fel de mult!” Antrenorul lui Inter, dezvăluiri despre relaţia cu tatăl său, oferta de la Real Madrid şi cum era să renunţe la fotbal
fanatik.ro
image
Căsătoria pe durată determinată, inedita propunere a unei judecătoare. Cornelia Olteanu: „Tinerii vor putea avea și o formă mai flexibilă a ideii de mariaj”
libertatea.ro
image
Noi reguli pentru șoferi, valabile din 18 iunie în Grecia. Ce este obligatoriu să ai în mașină
digi24.ro
image
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
gsp.ro
image
FOTO Secretul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii! ”M-am îndrăgostit de zâmbetul său”
digisport.ro
image
”Black Friday” la Guvern și parcă revenim în haiducia anilor 90: Cum s-ar vinde resursele critice ale țării și cea mai importantă bancă la preț de chilipir
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură
antena3.ro
image
Şofer amendat pentru că poliţista s-a supărat pe el: "Aţi trecut pe galben" / "Era verde" / "Era galben, da?"
observatornews.ro
image
Prima zi de CANICULĂ în România. Pe ce dată va fi, potrivit meteorologilor EaseWeather
cancan.ro
image
Sfârșitul Europei. Populația scade cu 50.000.000 de persoane. Pensiile nu se pot plăti. România prinsă în horă
newsweek.ro
image
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
prosport.ro
image
Telefonul se încălzește la încărcare? Când e normal și când ascunde o problemă
playtech.ro
image
Românul celebru care s-a mutat într-una dintre cele mai frumoase țări din lume. De ce a renunțat la România
fanatik.ro
image
Decizia care promite rezolvarea crizei din justiția română. Când se vor vedea efectele: „Un mesaj pe care îl așteptam de ani de zile”
ziare.com
image
VIDEO Întâlnire de ”gradul zero” între Walter Zenga și Cristi Chivu, după ce italianul l-a făcut ”praf”: ”Ți-o spun ca unui frate”
digisport.ro
image
Când devii oficial bătrân? Studiu pe 14.000 de oameni
stiripesurse.ro
image
SURSE Bolojan își face partid sau pol de dreapta? Ce i-a promis PSD lui Nazare, Nicușor Dan i-a dat verde lui Grindeanu
cotidianul.ro
image
Monica Bîrlădeanu le cere ajutorul disperat al fanilor. Actrița are mare nevoie de sprijinul lor: Avem nevoie de multe. Nici nu știu cu ce aș începe
romaniatv.net
image
Horoscop financiar de weekend. Trei zodii primesc o sumă de bani
mediaflux.ro
image
Adio telefoane la volan! Tehnologia revoluționară testată pe șoselele din Europa
gsp.ro
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
A trăit zeci de ani cu un dispozitiv în stomac care îl putea omorî în orice secundă. Ce au descoperit medicii
actualitate.net
image
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”
click.ro
image
Scandal uriaș la Tarom. Copilot suspendat după o alertă în zbor cu 100 de pasageri
click.ro
image
Andreea Raicu critică piesa lansată de copiii Antoniei și ai lui Alex Velea: „Fetele sunt sexualizate prea devreme”
click.ro
Leonardo DiCaprio l a jucat pe nemilosul Ludovic al XIV lea, profimedia 0473404484 jpg
Amantele se încăierau să-i satisfacă fanteziile intime ”Regelui nemilos”. Se juca murdar la curte, iar una din ibovnice îi făcea vrăji
okmagazine.ro
Kate Middleton și sora ei, Pippa Middleton foto Profimedia jpg
Kate Middleton, disperată din cauza surorii sale. Pippa a instaurat teroarea într-un sat din Anglia rurală
okmagazine.ro
Salata de oua Sursa foto shutterstock 2472436623 jpg
Ouă de Paști rămase după mesele pascale? Ce zici de o salată de ouă?
clickpentrufemei.ro
Osul sculptat în formă de penis, descoperit în depozitele Muzeului Valkhof (© Provincie Gelderland)
Un obiect neobișnuit, descoperit ascuns într-o cutie de depozitare uitată într-un muzeu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Bogdan Albulescu, dezvăluiri de la filmările pentru „Destine cu parfum de lavandă”! „Am crescut la țară, a fost ca o întoarcere acasă”
image
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”

OK! Magazine

image
Nu e foarte cunoscută, dar face ravagii la Palatul britanic. Ea are reputația de cea mai meschină și rasistă femeie regală

Click! Pentru femei

image
Ai trecut prin traume? Terapia EMDR te poate ajuta mai mult decât crezi

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în imagine? Iată ce arată despre tine!