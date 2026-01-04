Un grup extremist de stânga revendică responsabilitatea pentru pana de curent din Berlin

O grupare extremistă de stânga a revendicat pana majoră de curent care a lăsat fără electricitate zeci de mii de locuințe din Berlin. Este vorba despre gruparea anarhistă „Vulkan”, care susține că a incendiat intenționat un pod de cabluri peste canalul Teltow, provocând una dintre cele mai grave întreruperi de electricitate din capitala Germaniei din ultimii ani, relatează postul public ARD.

Potrivit autorităților, gruparea a trimis încă de sâmbătă o scrisoare către poliția regională, în care descrie incidentul drept „o diversiune reușită” și „un act de autoapărare și solidaritate internațională cu toți cei care apără Pământul și viața”. Documentul a fost analizat de departamentul de securitate al Oficiului de Poliție Criminală al landului Berlin, care a concluzionat că mesajul este autentic.

Într-un ton provocator, autorii își cer „scuze” locuitorilor mai puțin înstăriți din sud-vestul Berlinului, dar precizează că empatia lor față de proprietarii de vile din zonă este „limitată”.

Incendiul a afectat grav rețeaua de cabluri de pe podul peste canalul Teltow, iar în dimineața zilei de sâmbătă, 3 ianuarie, aproximativ 45.000 de gospodării au rămas fără electricitate. Printre cartierele afectate se numără Nikolassee, Wannsee, Zehlendorf și Lichterfelde.

Până duminică dimineață, alimentarea cu energie a fost restabilită pentru aproximativ 7.000 de gospodării, iar toate spitalele din zonele afectate au revenit la funcționare normală. Cu toate acestea, autoritățile avertizează că pentru majoritatea locuitorilor întreruperile de curent ar putea continua până joi, 8 ianuarie.

Senatoarea berlineză pentru afaceri economice, Franziska Giffi, responsabilă și de infrastructura publică, a declarat că cablurile de pe linia electrică de peste Canalul Teltow au fost avariate într-un atac deliberat.

„Aceste dispozitive au generat o temperatură extrem de ridicată și au ars o perioadă îndelungată. În urma atacului, cinci cabluri de înaltă tensiune și zece cabluri de tensiune medie au fost grav avariate”, a declarat Giffey.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile tratează cazul ca pe un act de sabotaj cu motivație extremistă, care ridică serioase semne de întrebare privind securitatea infrastructurii critice din Germania.