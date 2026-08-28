Incident de securitate în spațiul aerian al Greciei. Avioane F-16, trimise după ce o dronă turcă a survolat un aeroport din nordul ţării

O dronă turcă a pătruns în spațiul aerian al Greciei și a ajuns în apropierea aeroportului din Alexandroupolis, în timp ce un avion de pasageri se pregătea să decoleze.

Avioanele F-16 au interceptat şi escortat drona turcă. Foto: ertnews

Incidentul a avut loc în nord-estul Greciei, în apropiere de Alexandroupolis, unde o dronă turcă a pătruns în spațiul aerian grec și s-a deplasat către zona aeroportului.

Postul public de televiziune ERTnews a relatat că aparatul a ajuns în apropierea pistei exact în momentul în care un avion de linie urma să decoleze.

„O dronă turcă a pătruns ilegal în spaţiul aerian grec, în apropiere de Alexandroupolis (nord-est), provocând mobilizarea imediată a forţelor aeriene”, a anunțat ERTnews.

Potrivit postului elen, apropierea dronei de aeroport a determinat intervenția aviației militare.

„Avioanele F-16 greceşti aflate în stare de alertă au decolat imediat şi, în câteva minute, s-au apropiat de drona turcă, procedând la identificarea şi interceptarea acesteia”, potrivit aceleiaşi surse.

Drona a părăsit ulterior spațiul aerian grec, după intervenția avioanelor de luptă, ieșirea aparatului fiind înregistrată în zona insulei grecești Samothraki.

Deși drona a ajuns în apropierea pistei în timpul pregătirii unui zbor de pasageri, incidentul nu a afectat siguranța aeronavei. Pentru a evita orice risc, avionul a decolat de pe o altă pistă și și-a continuat cursa către aeroportul internațional din Atena.

O sursa militară elenă citată de AFP a apreciat că incidentul nu a fost unul grav și l-a inclus în categoria situațiilor cu care armata Greciei se confruntă în mod regulat.

„Nu este un incident grav”, a declarat pentru AFP sursa militară. Acesta se încadrează în categoria „incidentelor şi interceptărilor zilnice” efectuate de armata greacă, „fie în nord-estul, fie în sud-estul (Mării) Egee”.

Incidentul are loc într-un context în care autoritățile elene susțin că încălcările spațiului aerian grec de către aeronave turcești au devenit din nou frecvente în 2026. Potrivit datelor Ministerului Apărării, astfel de incidente au avut loc mai ales în Marea Egee, şi de cele mai multe ori au fost implicate drone.

Datele citate de presa elenă arată că în 2024 nu a fost înregistrată nicio încălcare turcească a spațiului aerian grec. În 2025 au fost consemnate 225, iar în 2026, până la începutul lunii august, numărul acestora a ajuns la 433. Printre aparatele implicate se află drone de diferite tipuri, atât înarmate, cât și neînarmate.