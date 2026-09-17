Rusia îl decorează pe comandantul corvetei care a lansat rachete de semnalizare spre un elicopter danez

Rusia l-a decorat pe comandantul corvetei Soobrazitelnîi, după ce nava a lansat două rachete de semnalizare în direcția unui elicopter al Forțelor Aeriene Daneze în Marea Baltică.

Corveta Soobrazitelnîi, parte a Flotei ruse din Marea Baltică Foto: X@CaesarGI

Ministerul rus al Apărării a anunțat că ofițerul a primit medalia „Pentru merite de luptă”, pentru ceea ce Moscova a descris drept „acțiuni competente și hotărâte” menite să prevină o presupusă provocare din partea elicopterului danez.

Distincția i-a fost înmânată de ministrul rus al Apărării, Andrei Belousov.

Potrivit versiunii prezentate de Ministerul rus al Apărării, incidentul a avut loc la 14 septembrie, la ora 14:22. Corveta Soobrazitelnîi, parte a Flotei ruse din Marea Baltică, se afla în ape internaționale, în sud-vestul Mării Baltice, când echipajul a detectat o țintă aeriană.

Moscova susține că aceasta era un elicopter danez de tip Fennec, care se apropia de navă și nu răspundea apelurilor transmise prin canalul internațional de comunicații.

În aceste condiții, comandantul navei ar fi decis să lanseze două rachete luminoase de semnalizare roșii, despre care autoritățile ruse afirmă că aveau rolul de a preveni o posibilă „provocare”.

Nu au fost raportate victime în urma incidentului.

Danemarca: „Inacceptabil”

Autoritățile daneze au descris incidentul într-un mod foarte diferit.

Ministrul de Externe al Danemarcei, Lars Løkke Rasmussen, a calificat lansarea rachetelor drept „inacceptabilă” și a spus că acțiunea ar fi putut pune vieți omenești în pericol.

Ambasadorul Rusiei în Danemarca, Vladimir Barbin, a declarat, la rândul său, că autoritățile daneze ar trebui să investigheze circumstanțele incidentului. El a susținut însă că militarii danezi au provocat nava rusă prin „manevre periculoase” efectuate în apropierea acesteia.

Afirmația nu a fost susținută în material de dovezi independente.

Incidentul a atras și reacția Ucrainei. Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha, a calificat acțiunile Rusiei drept „provocatoare și inacceptabile”.

El a susținut că incidentul trebuie privit în contextul unor eforturi mai ample ale Moscovei de a destabiliza situația de securitate din Europa.

Incidentul evidențiază astfel tensiunile persistente dintre Rusia și statele NATO din regiunea Mării Baltice, unde activitatea militară și aeriană a ambelor părți este atent monitorizată.