O dronă militară misterioasă, descoperită într-o peșteră din Grecia, a pus autorităţile pe jar. Pare a fi un model folosit de Ucraina împotriva Rusiei dar nimeni nu ştie cum a ajuns acolo

O dronă navală militară, care seamănă cu modelele folosite de Ucraina împotriva flotei ruse din Marea Neagră, a fost găsită ascunsă într-o peșteră din Marea Ionică, iar autoritățile încearcă acum să afle cum a ajuns acolo și ce misiune ar fi putut avea.

O descoperire făcută întâmplător de câţiva pe insula grecească Lefkada a declanșat o anchetă amplă a autorităților elene. O dronă navală militară, care seamănă cu modelele folosite de Ucraina în atacurile asupra flotei ruse din Marea Neagră, a fost găsită ascunsă într-o peșteră, iar traseul ei până în Marea Ionică rămâne, deocamdată, un mister.

Vehiculul a fost găsit de câţiva pescari joi seara, 7 mai, într-o grotă de pe coastă. Aceștia au alertat autoritățile, iar drona a fost ulterior transportată într-un port din apropiere și apoi mutată la o bază navală de pe continent pentru verificări detaliate.

Potrivit unor surse din poliție și Garda de Coastă, citate de presa internațională, este vorba despre un vehicul de suprafață fără echipaj (USV), de tip MAGURA V3, un model asociat în mod frecvent cu operațiunile navale desfășurate de Ucraina împotriva navelor rusești în Marea Neagră.

Deși autoritățile nu au confirmat oficial proveniența dronei, experții militari greci au remarcat că designul acesteia este similar cu cel al dronelor kamikaze utilizate în conflictul ruso-ucrainean. În prezent, anchetatorii încearcă să stabilească dacă vehiculul avea o misiune activă sau dacă a ajuns accidental în apele grecești.

Conform primelor evaluări, drona era echipată cu explozibili și cel puțin trei detonatori, însă armata elenă nu a confirmat oficial aceste detalii.

Echipe specializate în dezamorsarea bombelor au fost mobilizate imediat, demontând componentele periculoase, în timp ce scafandri au verificat zona în care a fost descoperită.

O ipoteză analizată de anchetatori este aceea că drona ar fi putut avea ca țintă nave implicate în transportul de petrol rusesc din zona extinsă a Mediteranei. O altă variantă luată în calcul de experții în securitate maritimă este aceea că vehiculul ar fi făcut parte dintr-un transport mai amplu de astfel de drone sau ar fi deviat de la traseu în urma unei defecțiuni de comunicație.

Până în acest moment, autoritățile elene nu au oferit o concluzie oficială privind originea și destinația dronei, însă cazul este tratat ca un incident de securitate cu potențial regional.