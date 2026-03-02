Video Alertă în Cipru: Aeroportul din Paphos, evacuat de urgență după detectarea unei drone

Aeroportul Internațional Paphos a fost evacuat de urgență și în totalitate luni după-amiază, după ce o dronă neidentificată a fost detectată în spațiul aerian restricționat al facilității.

Potrivit raportărilor preliminare, serviciile de securitate au emis instrucțiunea ca toți pasagerii și angajații să părăsească terminalul în jurul orei 12:45, întrucât republica se află în stare de alertă ridicată după atacurile cu drone asupra bazei RAF Akrotiri, petrecute mai devreme în aceeași zi, scrie presa cipriotă.

Sursa X / in-cyprus @In_Cyprus

Totodată, Ministerul de Interne a ordonat evacuarea obligatorie a zonei Akrotiri, luni după-amiază, după o criză de securitate apărută în zona învecinată a Bazei Suverane Britanice (SBA).

După o instrucțiune directă transmisă de ministrul de Interne primarului din Kouris la ora 12:33, locuitorilor li s-a cerut să își părăsească imediat locuințele, mulți dintre aceștia fugind deja din zonă în momentul în care sirenele au început să sune în întregul district.

Ordinul de evacuare a venit după ce, la ora 12:11, au apărut informații despre decolarea de urgență a unor avioane de luptă britanice de pe pista RAF Akrotiri, baza fiind plasată în regim de izolare.

Până la ora 12:15, administrația SBA a demarat evacuarea totală a personalului civil și a închis porțile principale ale bazei.

Președintele cipriot Nikos Christodoulides a confirmat luni că o bază aeriană britanică situată pe teritoriul țării sale a fost lovită de o dronă Shahed, potrivit BBC.

La rândul său, șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a postat un mesaj pe X, în care a dat asigurări că UE este alături de statele membre în mod colectiv, ferm și fără echivoc, în fața oricăror amenințări.

„Am discutat cu președintele @christodulides, care m-a informat despre incidentul izolat care a avut loc la scurt timp după miezul nopții, în care un vehicul aerian fără pilot a vizat baza britanică din Akrotiri. Deși Republica Cipru nu a fost ținta, doresc să fiu clar: suntem alături de statele noastre membre în mod colectiv, ferm și fără echivoc în fața oricărei amenințări”, a declarat președinta Comisiei Europene.

Informațiile vin după ce o baza Forțelor Aeriene Akrotiri a Regatului Unit din Cipru a fost lovită duminică noapte de o dronă. Personalul bazei a fost instruit să rămână în clădiri și să aștepte noi indicații, autoritățile avertizând că „pot exista impacturi suplimentare”. Explozia și sirenele au fost auzite în apropiere de Limassol.