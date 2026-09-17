 Prețurile carburanților joi, 17 septembrie. Stațiile peco din țară cu cea mai ieftină benzină și motorină | adevarul.ro
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Prețurile carburanților joi, 17 septembrie. Stațiile peco din țară cu cea mai ieftină benzină și motorină

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Sunt în continuare diferențe semnificative de preț la carburanți de la o zonă la alta a țării. Joi, 17 septembrie, cel mai mic preț la benzină este raportat în Dâmbovița, 9,82 lei/litru, în timp ce, dintre marile orașe, Cluj-Napoca oferă cele mai avantajoase tarife la pompă.

Stație peco
Stație peco Foto: Shutterstock

  Conform datelor publicate de platforma Peco Online, cea mai ieftină benzină din țară poate fi găsită la stația Dacma din Lungulețu, județul Dâmbovița. Prețul afișat este de 9,82 lei/litru.

Aceleași date arată că cel mai mic preț dintre marile centre urbane este înregistrat la Cluj-Napoca, unde benzina poate fi cumpărată cu 9,89 lei/litru.

În marile orașe ale țării, cele mai mici prețuri la benzină sunt la următoarele niveluri:

București: 9,93 lei/litru;

Cluj-Napoca: 9,89 lei/litru;

Timișoara: 9,91 lei/litru;

Iași: 9,93 lei/litru;

Constanța: 9,93 lei/litru.

În ceea ce privește motorina, cel mai redus preț, 10,28 poate fi găsit tot la stația Dacma din Lungulețu, județul Dâmbovița iar în marile orașe analizate este de 10.61 în Timișoara și 10,64 lei/litru, nivel întâlnit în București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța.

Prețurile sunt actualizate periodic pe parcursul zilei și pot varia ușor față de cele afișate la pompă din cauza întârzierilor de procesare și actualizare a informațiilor.

Amintim că Ministerul Finanțelor menține reducerea temporară de 25% a accizei pentru motorina standard în perioada 16–30 septembrie 2026. Decizia vine în urma evaluării bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026 și continuă măsura aplicată în prima jumătate a lunii.

Reducerea este echivalentă cu 701,07 lei pentru 1.000 de litri, respectiv 829,69 lei pe tonă. Astfel, în perioada 16–30 septembrie, acciza efectivă pentru motorina standard comercializată în România va fi de 2.103,22 lei/1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei pe tonă.

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