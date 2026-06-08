Vacanțe sub alertă. Unde putem călători fără teama dronelor și a rachetelor

Dronele maritime „rătăcite” la Constanța și în Grecia, dar și rachetele din Cipru și Turcia pot transforma vacanțele din 2026 într-o loterie. În timp ce rezervările scad, românii renunță la avioane și aleg mai des destinații sigure, unde pot ajunge cu mașina personală.

Apele litoralului românesc au fost tulburate de drona navală ce a provocat panică la Constanța, stațiunile bulgărești sunt periculos de aproape, iar o dronă ucraineană a ajuns și în Grecia. În același timp, Turcia și Cipru, dar și țările din Orientul Mijlociu au fost lovite de rachetele și dronele iraniene. Ca și cum nu ar fi de ajuns, mulți își anulează și rezervările pentru Egipt din cauza revoltelor și a mișcărilor sociale care zguduie această țară.

Drona de la Constanța și inflația, dușmanele turismului

Sezonul estival a început în zona mediteraneană și este pe cale să se deschidă și pe litoralul românesc și cel bulgăresc, dar ultimele evenimente au adus neliniștea turiștilor. Pe fondul ultimelor evenimente, dar mai ales a incidentului de la Constanța, unde o dronǎ ucraineană s-a autodetonat în port, apar îngrijorări tot mai serioase. Așa se poate ajunge în unele cazuri și la anularea rezervărilor pentru litoralul românesc, dar și pentru destinațiile de vacanță din apropiere.

Toate aceste temeri și sentimentul de insecuritate, coroborate cu creșterile de prețuri la biletele de avion și din pachetele de oferte turistice ar putea compromite sezonul turistic. După 2020 și 2021, ani în care resticțiile cauzate de pandemie au dat o lovitură grea pentru HoReCa, anul 2026, cu drone, rachete și multă incertitudine, dar și cu o explozie a prețurilor la biletele de avion din cauza crizei kerosenului, ar putea fi unul dintre cele mai proaste pentru industria turismului.

Nu întâmplător, Comisia Europeană a intervenit și a emis un comunicat în care dă practic undă verde pentru noi scumpiri agențiilor de turism și companiilor aeriene.

Noua directivă europeană le oferă ocazia agențiilor de turism să opereze creșteri de prețuri după încheierea contractului, însă doar dacă această posibilitate este prevăzută în contract și dacă pot să justifice aceasta ca fiind o consecință directă a schimbărilor legate de prețul transportului de pasageri care rezultă din costul combustibilului sau al altor surse de energie. Totuși, pentru o majorare de până la 8% nu este necesar acordul călătorului.

Prima țară afectată de scăderea rezervărilor

Prima țară care se confruntă cu acest fenomen este Cipru. Imediat după ce această țară a devenit o țintă pentru rachetele iraniene lansate în direcția unei baze militare britanice, reacția turiștilor a fost una emoțională. Potrivit Euronews.com, mulți turiști și-au anulat călătoriile pe fondul îngrijorărilor legate de escaladarea regională. Dacă în țări ca Grecia și Turcia, afectate și ele de rachete și drone, nu au apărut încă informații oficiale cu privire la un posibil declin al turismului, în Cipru există deja informații în acest sens.

Mai întâi, autoritățile din această țară s-au referit la o „încetinire a rezervărilor”. Ministrul adjunct al Turismului Costas Koumis a declarat că, deși Cipru „a fost, este și va fi întotdeauna o destinație sigură”, turismul a fost deja afectat de conflictul din Orientul Mijlociu, conform Cyprus Mail.

Deși este prea devreme pentru a prezice impactul pe care conflictul îl va avea asupra industriei turistice din Cipru, operatorii și furnizorii de cazare raportează anulări pentru călătorii care vor avea loc în următoarele săptămâni, mai scrie Euronews.com. Vestea proastă despre 2026 vine după un an record pentru turismul din Cipru, cu un număr de vizitatori care a atins 4,53 milioane în 2025, în creștere cu 12,2% față de anul precedent.

Semne de întrebare în România

În România, Departamentul pentru Situații de Urgență a anunțat că aproximativ 1.300 de oameni au fost scoși de pe plaje, preventiv, în data de 5 iunie, când o dronǎ ucraineană s-a autodetonat în Portul Constanța.

Efectul nu este deocamdată evident, la doar câteva zile de la eveniment. Potrivit datelor oficiale transmise de Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc, anterior incidentului se remarca deja o scădere a numărului celor care și-au făcut rezervări în staţiunile de la malul Mării Negre. Cifra avansată – 20%, nu are darul să liniștească HoReCa.

În schimb, președinta Patronatului RESTO Constanța, Corina Martin, vicepreședinte al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR), susține că incidentul din Portul Constanța nu i-a alungat pe turiștii deja cazați în hotelurile de pe litoral, deși aceștia au fost evacuați de pe plaje.

„Facem precizarea că, pentru câteva minute, au fost evacuați turiștii de pe plaje - așa cum se și impune și se și întâmplă în orice situație de urgență - în cazul evenimentelor ce pot pune în pericol siguranța cetățenilor, dar nu au existat și nu există evacuări de turiști din hoteluri. La nivelul industriei ospitalității de pe Litoral și din România - suntem îngrijorați să fim impactați de asemenea evenimente - cu care noi nu ne-am mai confruntat până acum, și atât noi, cât și turiștii ce au făcut rezervări deja pentru weekend-uri și vacanțe pe Litoral, dar și cei care aveau în plan să își rezerve o viitoare vacanță - ne punem întrebări legate de posibilitatea repetării unor asemenea incidente. Cu toate acestea, așa după cum știm și știe orice cetățean al planetei, orice, oricând se poate întâmpla, oriunde, ceea ce nu înseamnă, însă, că ne stopăm cursul firesc al vieții, deciziile normale de familie sau individuale, alegerile de vacanță”, a afirmat Corina Martin, într-un comunicat oficial.

Zvonistica și panica se propagă în România

Experții spun că momentan este imposibil de determinat care va fi amploarea fenomenului, dar sunt de acord în general că aceste temeri pot face ca numărul turiștilor de pe litoralul românesc să scadă. Necunoscuta ar fi, în acest context, doar procentul, iar următoarele săptămâni ar putea fi decisive. Dacă evenimente precum cel de la Constanța se vor repeta, numărul celor care vor evita să își petreacă vacanța pe litoral se va reduce dramatic, spune Alexandru Pop, consultant de turism.

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„E prematur să vorbim despre aceste scăderi, dar se știe că există efecte psihologice în situații precum aceasta. Dacă incidentul nu va fi unul izolat și vom avea și alte evenimente nefericite, scăderea numărului va fi foarte mare. Nu există încă o statistică oficială, cred că abia în iulie sau în august vor fi cifre pe care să ne bazăm. Din păcate, nu pot să nu remarc că primele efecte au apărut. Prieteni și cunoștințe m-au sunat sau mi-au dat deja mesaj ca să mă întrebe unde să meargă în vacanță, ținând cont că dronele rusești, ucrainene și iraniene au ajuns deja din România și până în Turcia și din Grecia și până în Egipt”, spune Pop.

În același timp, experții în securitate și analiștii militari nu cred că autoritățile pot să prezinte garanții că dronele militare rusești sau ucrainene nu vor exploda într-o bună zi pe o plajă din România, Bulgaria sau Grecia.

„Problema este că nu avem nicio garanție. Atâta timp cât războiul continuă la granițele noastre, vom continua să avem drone aeriene în derivă, drone de testare, drone de observație, mine marine și drone maritime scăpate de sub control. Pornind de la această realitate, trebuie să ne punem la punct modul de reacție național și, desigur, să amplificăm aceste proceduri la nivelul NATO. Mi se pare că nu trebuie să vorbim doar despre un „Scut al Dunării”, ci trebuie să vorbim foarte serios despre un „Scut al Dobrogei”. Sunt elemente strategice pe care trebuie să le avem în vedere”; a spus generalul (r) Virgil Bălăceanu, într-un interviu pentru „Adevărul”.

Confuzie printre români

În același timp, pe internet, românii sunt aparent confuzi, dar există deja cazuri în care unii sunt tentați să renunțe la planurile lor de vacanță. Așa au apărut deja cazuri în care unii dintre ei încearcă să scape de biletele deja plătite.

În același timp, oamenii se întreabă dacă mai este sigur să meargă pe litoral sau nu, iar aici părerile diferă. Analistul Adrian Negrescu avertizează că lipsa unor măsuri eficiente de combatere a dezinformării și a panicii poate afecta imaginea litoralului românesc chiar la începutul sezonului estival. În opinia sa, există riscul ca tot mai mulți turiști să ocolească litoralul românesc de teama unor evenimente precum cel de vineri. O vină importantă le revine și autorităților, consideră el, care nu au comunicat suficient de clar, iar pe internet au apărut multe exagerări cu privire la riscurile de pe litoral.

„Au autorităţile o strategie pentru a preveni fake-news-ul legat de siguranţa vacanţelor pe litoral? Mă îndoiesc. Le e mai uşor să evacueze staţiunile decât să prevină astfel de incidente, să monitorizeze. În acest ritm heirupist de acţiune, ne vom trezi că tot mai mulţi turişti vor evita litoralul şi nu doar din România. Vom pierde şi bruma de turişti străini care vin în staţiunile de pe litoral, mai ales la festivalurile muzicale”, a spus Negrescu, pentru „Adevărul”.

Dronele ucrainene tulbură apele și în Grecia

Temeri au apărut și în țările vecine sau situate în proximitatea României. O dronă navală ucraineană a ajuns în Grecia, iar Kievul a prezentat scuze Atenei la aproape o lună de la incident. Autoritățile elene spun că drona maritimă găsită în apropierea insulei greceşti Lefkada a pus în pericol traficul naval şi ar fi putut provoca pierderi de vieţi omeneşti. Atena a mai transmis și că dreptul Ucrainei la autoapărare, deşi este pe deplin respectat, nu poate servi drept justificare pentru astfel de acţiuni.

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Există și variante mai sigure, spun experții, în țări în care nu au existat evenimente precum cel de la Constanța. Astfel, cei care vor o vacanță la mare în apropiere pot alege țări ca Muntenegru, Croația sau Albania, unde dronele nu au provocat până acum probleme. Franța, Portugalia, Italia și Spania sunt destinații mai scumpe, dar tot mai apreciate, iar turiștii români încep să caute oferte și în aceste țări.

Țările europene cele mai sigure, din perspectiva turiștilor

„Avem clienți interesați de stațiuni din țările aflate la distanță de Ucraina și Iran. Este logic să fie așa, aici nu există vreun dubiu. Oamenii consideră că pe măsură ce se îndepărtează de Ucraina și Iran găsesc mai multă siguranță și nu văd cine și cum îi poate contrazice aici. Vorbim de Franța, Italia și Portugalia, multe oferte și pentru Spania. Mai aproape, mai ales pentru cei din Vestul țării care pot merge chiar și cu mașina ar fi Croația și Muntenegru, iar mai nou Albania. Pentru toate aceste țări avem un interes mai crescut”, consideră Pop.

În condițiile în care în această primăvară mai multe țări și-au închis spațiul aerian din cauza războiului din Iran, un alt fenomen a început să fie vizibil pe grupuri de Facebook rezervate turiștilor. Astfel, românii care aleg o vacanță în străinătate sunt tot mai interesați să meargă cu mașina personală în detrimentul avioanelor, chiar și pentru destinații mai îndepărtate.

Principalul argument din mintea oamenilor ar fi următorul: „Dacă se închide spațiul aerian sau sunt perturbări de radare/GPS (GPS jamming), nu vreau să rămân blocat pe un aeroport din insule cu copii după mine.”

În consecință, se observă o explozie de cereri de trasee auto. „Mulți se interesează de vacanțe, dar nu vor să aibă inclus transportul cu avionul. E și din cauză că se tem că prețurile pot să crească pe nepusă masă din cauza companiilor aeriene, care invocă această criză a kerosenului, dar și din alte motive. Argumentul psihologic pe care l-am auzit de la oameni e simplu: cu mașina ai control total, te poți întoarce acasă oricând, indiferent de ce se întâmplă pe cer, dacă e să cadă drone și rachete”, mai spune Pop.

Un alt detaliu inedit, menționat de mulți turiști pe rețelele sociale și pe forumurile tehnice, este că mulți turiști nu mai pleacă în vacanță doar cu aplicația hotelului, ci și cu aplicații de monitorizare aeriană și radar.

Oamenii recomandă și folosesc tot mai mult Flightradar24, pentru a vedea dacă rutele charterelor care îi vor duce la destinație ocolesc anumite zone, și chiar aplicații de alertă timpurie, mai ales cei care merg în zone de graniță sau în insulele din estul Mediteranei. Astfel, devine rutină ca înainte de rezervare să se verifice istoricul zborului din ultimele 7 zile pentru a vedea pe unde a zburat avionul.