Incendiile de vegetație paralizează Sardinia: Trafic aerian perturbat și drumuri închise

Sardinia se confruntă cu un nou weekend cu incendii de vegetație, izbucnite în mai multe zone ale insulei. Flăcările au mobilizat zeci de echipe ale Corpului Forestier, elicoptere și aeronave Canadair, provocând închiderea unor drumuri importante și perturbări semnificative ale traficului aerian.

Primele incendii au fost semnalate în zona rurală a localității Escalaplano, în perimetrul Riu Colla Colla, unde operațiunile de stingere au fost coordonate de Corpul Forestier, cu sprijin aerian de la baza Villasalto, potrivit L' Unione Sarda.

Un alt focar a izbucnit în apropiere de Cabras, în zona Pauli Acqua Urchi, unde a intervenit un elicopter de la baza Fenosu.

În localitatea Uras, incendiul din zona Riu Perdosu a necesitat mobilizarea a două elicoptere, inclusiv un Super Puma, precum și a unui avion Canadair redirecționat dintr-o altă misiune. Flăcări au fost raportate și în San Gavino Monreale, în zona Pranu Bettus, unde autoritățile au decis închiderea temporară a drumului de stat 197 dintre San Gavino Monreale și Gonnosfanadiga pentru a permite desfășurarea în siguranță a intervențiilor.

Situație critică la Olbia

Urgența s-a extins rapid și în nord-estul insulei. În zona Padrongiano din Olbia, un incendiu puternic a impus intervenția a două elicoptere și a două aeronave Canadair. Din cauza apropierii flăcărilor, autoritățile au închis un segment al drumului SS125, între kilometrii 308 și 310.

Incendiul a afectat și activitatea aeroportului Costa Smeralda din Olbia. Mai multe zboruri au fost deviate către aeroporturile din Cagliari și Alghero, în timp ce echipele de intervenție au lucrat pentru limitarea efectelor focului și readucerea situației sub control.

Noi focare în Medio Campidano și Oristano

Alte incendii au fost raportate în zona Gonnosfanadiga, în regiunea Spadula, precum și la Siliqua, în zona Riu Pittiu, unde au fost mobilizate elicoptere specializate în stingerea incendiilor.

În provincia Oristano, pompierii și echipele Corpului Forestier au intervenit la două focare importante, în Narbolia (Su Zippiri) și Morgongiori (Is Benas), cu sprijinul elicopterelor și al aeronavelor Canadair.

Autostrada 131, blocată de flăcări

Unul dintre cele mai grave incidente ale zilei s-a produs între localitățile Marrubiu și Terralba, unde un incendiu izbucnit în apropierea autostrăzii SS131 a dus la închiderea circulației pe ambele sensuri.

Traficul a fost complet blocat timp de aproximativ două ore, formându-se coloane kilometrice de mașini. Autoritățile au instituit rute ocolitoare prin drumurile provinciale și naționale din zonă, în timp ce un elicopter Super Puma și un avion Canadair au intervenit pentru stingerea incendiului.

Circulația a fost reluată sâmbătă seara, în jurul orei 18:00, după ce pericolul a fost îndepărtat.