Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru Italia, după ce autoritățile italiene au instituit avertizări privind riscul de incendii de vegetație în mai multe regiuni ale țării.

Potrivit MAE, începând de sâmbătă, este în vigoare un cod portocaliu de incendii de vegetație, cu risc ridicat de producere și extindere a incendiilor, pentru regiunea Sardinia (Sardegna). De asemenea, pentru regiunea Sicilia a fost emis un cod galben.

Recomandări pentru cetățenii români

Ministerul recomandă românilor aflați în Italia, celor care tranzitează țara sau intenționează să călătorească acolo să evite zonele afectate de incendii sau pe cele unde există risc iminent de izbucnire a focarelor.

De asemenea, MAE le solicită să respecte indicațiile autorităților locale și să urmărească permanent informațiile oficiale privind evoluția situației.

În cazul unor situații de pericol sau dacă observă un incendiu, cetățenii sunt sfătuiți să apeleze numerele italiene de urgență 112 sau 1515.

Românii care au nevoie de asistență consulară pot contacta Consulatul General al României la Roma, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate.

Pentru situații de urgență sunt disponibile și următoarele numere:

Consulatul General al României la Roma: +39 345 147 3935

Consulatul României la Catania: +39 320 965 3137

MAE recomandă consultarea paginilor oficiale ale instituțiilor românești și ale autorităților italiene de protecție civilă pentru informații actualizate privind riscul de incendii și eventualele restricții de călătorie.

Situația dramatică în Italia

Amintim că Sardinia se confruntă cu un nou weekend cu incendii de vegetație, izbucnite în mai multe zone ale insulei. Flăcările au mobilizat zeci de echipe ale Corpului Forestier, elicoptere și aeronave Canadair, provocând închiderea unor drumuri importante și perturbări semnificative ale traficului aerian.

Primele incendii au fost semnalate în zona rurală a localității Escalaplano, în perimetrul Riu Colla Colla, unde operațiunile de stingere au fost coordonate de Corpul Forestier, cu sprijin aerian de la baza Villasalto, potrivit L' Unione Sarda.

Un alt focar a izbucnit în apropiere de Cabras, în zona Pauli Acqua Urchi, unde a intervenit un elicopter de la baza Fenosu.

În Uras, incendiul din zona Riu Perdosu a necesitat mobilizarea a două elicoptere, inclusiv un Super Puma, precum și a unui avion Canadair redirecționat dintr-o altă misiune. Flăcări au fost raportate și în San Gavino Monreale, în zona Pranu Bettus, unde autoritățile au decis închiderea temporară a drumului de stat 197 dintre San Gavino Monreale și Gonnosfanadiga pentru a permite desfășurarea în siguranță a intervențiilor.